Экономика
Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupТАСС 12:10
Сбербанк ведет переговоры с Rambler Group о вхождении структур кредитной организации в капитал холдинга, однако детали возможной сделки пока не раскрываются. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе банка.
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Политика
Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Политика
На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1 (Перерыв)
Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Париже на акции «желтых жилетов» задержали 189 человек
Число задержанных во время акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 189 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами
Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе
Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Алена Яковлева призналась, что стала жертвой насилия
Алена Яковлева сделала откровенное признание о том, что еще в юности стала жертвой насилия.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Общество
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака
19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26
Общество
Дельфийские игры открылись в Ростове-на-Дону, собрав около 2,5 тыс. участников
В Ростове-на-Дону 18-ые молодежные Дельфийские игры России открылись в субботу.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Обновлено вчера в 07:41
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Хоккей
НХЛ. «Вегас» претендует на форварда «Авангарда» Михеева
На 24-летнего форварда претендует «Вегас», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 11:45
Футбол
Уткин выйдет в старте «Краснодара» на матч с «Зенитом»
"Краснодар" объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата России против "Зенита", информирует официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 12:37
Политика
В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП
Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Названы самые лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке
Еще одной лучшей новинкой оказался Genesis Mint Concept, презентация которого для многих стала полной неожиданностью.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено в 11:32