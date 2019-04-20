Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupТАСС 12:10

Сбербанк ведет переговоры с Rambler Group о вхождении структур кредитной организации в капитал холдинга, однако детали возможной сделки пока не раскрываются. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе банка.

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

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