Экономика

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler GroupТАСС 12:10

Сбербанк ведет переговоры с Rambler Group о вхождении структур кредитной организации в капитал холдинга, однако детали возможной сделки пока не раскрываются. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе банка.
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РБК: Сбербанк купит часть Rambler Group

Фонтанка.Ру12:30

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Service10:21

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАСС12:10

Сбербанк станет совладельцем «Рамблер Групп»

Эхо Москвы10:30

Сбербанк ведёт переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

News.ru12:27

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ru09:40

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождь09:29
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Политика

Кадыров одобрил поведение Зеленского после дебатов с Порошенко

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 01:56
Политика

На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:19
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол

Локомотив — ЦСКА 1:1 (Перерыв)

Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Париже на акции «желтых жилетов» задержали 189 человек

Число задержанных во время акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 189 человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные префектуры полиции.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами

Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Муж Алсу пришел на «Голос. Дети» после публикаций о семейном разладе

Ранее в прессе писали о том, что родители Микеллы - Ян Абрамов и Алсу - переживают не самый простой период в их семейной жизни.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Может ли Турция заменить американские истребители на российские

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Алена Яковлева призналась, что стала жертвой насилия

Алена Яковлева сделала откровенное признание о том, что еще в юности стала жертвой насилия.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Общество

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Общество

В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

Обновлено в 02:50
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Армия и оружие

В ДНР 23-летняя ополченка пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака

19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26
Общество

Дельфийские игры открылись в Ростове-на-Дону, собрав около 2,5 тыс. участников

В Ростове-на-Дону 18-ые молодежные Дельфийские игры России открылись в субботу.
Обновлено в 11:58
Транспорт

Водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Обновлено вчера в 07:41
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Авто

Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Хоккей

НХЛ. «Вегас» претендует на форварда «Авангарда» Михеева

На 24-летнего форварда претендует «Вегас», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 11:45
Футбол

Уткин выйдет в старте «Краснодара» на матч с «Зенитом»

"Краснодар" объявил стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата России против "Зенита", информирует официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 12:37
Политика

В Болгарии планируют выступить против антироссийских санкций в ЕП

Заместитель председателя политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что члены партии выступят против антироссийских санкций в случае избрания в Европарламент.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями

Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Авто

Названы самые лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке

Еще одной лучшей новинкой оказался Genesis Mint Concept, презентация которого для многих стала полной неожиданностью.
Обновлено в 07:06
Общество

В Ингушетии открыли самый высокий в мире этнографический музей

Обновлено в 11:28
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Обновлено в 11:32
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Александр Мамут
Российский предприниматель
Российский предприниматель и финансист, миллиардер. Обладая личным состоянием $2,5 млрд, в 2015 году занял 36-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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