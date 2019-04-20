Экономика

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler GroupВедомости вчера в 17:31

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.
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Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group

Ведомостивчера в 17:31

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфакс20 апреля в 13:47

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождь20 апреля в 09:29

Сбербанк станет совладельцем «Рамблер Групп»

Эхо Москвы20 апреля в 10:30

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Service20 апреля в 10:21

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ru20 апреля в 09:40

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАСС20 апреля в 12:10
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