Экономика
Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler GroupВедомости вчера в 17:31
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.
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Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
Обновлено в 02:21
Здоровье
Стал известен график работы пензенских поликлиник на майские праздники
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в случае возникновения спорных вопросов или непредвиденных ситуаций у пациентов имеется возможность обратиться к дежурному администратору, позвонив по телефону доверия.
Обновлено в 03:22
Общество
Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани
Помощник Президента РТ Наталия Фишман и режиссер Тимур Бекмамбетов поженились в казанском отделе ЗАГС.
Обновлено в 03:50
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Зеленский лидирует с 73,09% голосов после обработки 80% протоколов
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Общество
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды в Польше
Всемирный еврейский конгресс осудил сожжение чучела Иуды Искариота в рамках пасхального ритуала, традиция которого была возобновлена в этом году в польском районе Прухник на юго-востоке страны, говорится в распространенном в понедельник сообщении конгресса.
Обновлено в 04:04
Политика
Кадыров дал Зеленскому совет после победы на выборах
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Обновлено в 02:56
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова назвал следующего чемпиона UFC из России
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что Ислам Махачев станет следующим обладателем титула организации из России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста
«Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела», — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.
Обновлено в 03:24
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов из Владивостока в Москву и Новосибирск, сообщили 22 апреля власти Приморья.
Обновлено в 00:04
Энергетика
Нефть дорожает, Brent приближается к $74 за баррель
Со своей стороны, главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова поясняет, что нефть дорожает «на фоне сообщения Washington Post о том, что со 2 мая в США перестанут действовать исключения для ряда стран относительно закупки иранской нефти».
Обновлено в 02:35
Политика
Звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой
Российские артисты поздравили Владимира Зеленского с победой и выразили надежду, что запреты на выступления на Украине будут сняты.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено вчера в 15:19
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32