Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler GroupВедомости 17:31

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group

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