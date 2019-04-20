Экономика

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler GroupВедомости 17:31

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, а правление банка одобрило сделку, сообщал РБК со ссылкой на людей, близких к сторонам сделки.
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Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в Rambler Group

Ведомости17:31

Сбербанк подтвердил переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

Интерфаксвчера в 13:47

Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group

ТАССвчера в 12:10

Сбербанк станет совладельцем «Рамблер Групп»

Эхо Москвывчера в 10:30

РБК: Сбербанк станет совладельцем онлайн-активов Rambler Group

Rambler News Serviceвчера в 10:21

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Lenta.ruвчера в 09:40

РБК: Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Дождьвчера в 09:29
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Политика

Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28
Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено в 17:18
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

Обновлено в 13:15
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Энергетика

Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти

Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
Обновлено в 12:36
Политика

Явка на выборах президента Украины составила 7,93%

Обновлено в 04:37
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Единоборства

Махачев: бойцы из топ-10 не хотят драться

Обновлено в 08:58
Хоккей

Чинахов: «Надо было играть с американцами ближе и пожестче»

Россияне уступили американцам в матче ЮЧМ-2019 и впервые проиграли на турнире Тренер юниорской сборной России: "Три шайбы — с таким соперником, как США, этого мало" Амиров: "Хороший подзатыльник получили сегодня, обидное поражение от США на ЮЧМ"
Обновлено в 16:03
Политика

Zaxid (Украина): что можно изменить между президентскими и парламентскими выборам (Zaxid.net)

Не все, мол, потеряно, у нас парламентско-президентская форма правления, сама модель неплохая, нужно просто ограничиться исключительно характерными для Президента Украины функциями.
Обновлено в 17:40
Политика

США дали Порошенко гарантии неприкосновенности

Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Авто

Покупка нового автомобиля: не стоит переплачивать

Если с маркой будущий владелец уверен, то стоит ознакомиться с предложениями сайтов.
Обновлено в 14:56
Здоровье

Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном

Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.
Обновлено в 08:10
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Общество

В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

Обновлено в 10:32
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Адвокат Ирины Цывиной рассказала о странном заболевании актрисы

Юлия Вербицкая постоянно созванивалась с Цывиной и пыталась договориться о встрече, но Ирина все время переносила это событие, говорила, что мерзнет и не хочет выходить из дома в такую погоду.
Обновлено в 15:04
Футбол

Хет-трик Бензема помог «Реалу» обыграть «Атлетик» в чемпионате Испании

Обновлено в 12:06
Кино

Фото: как выглядят дублерши Кристен Стюарт, Марго Робби, Киану Ривза и других звезд

Сам Киану Ривз разъезжает на коне, его дублер-каскадер идёт рядом.
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Шоу-бизнес

Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»

О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
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