Общество
«Сбербанк» в своих отделениях начал выдаваться посылки
«Сбербанк» в своих отделениях начал выдаваться посылкиAKKet06:34
Гендиректор компании «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков сообщил о том, что начиная с сегодняшнего дня стартовало тестирование пилотного проекта, в рамках которого в отделениях кредитной организации «Сбербанк» можно получать посылки.
AKKet06:34
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Путешествия
Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров
Федеральное агентство по туризму исключило из реестра туроператоров компанию «Жемчужная река», клиенты которой не смогли вернуться в Россию с китайского острова Хайнань.
Обновлено в 11:47
Общество
Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях
Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.
Обновлено в 09:12
Общество
Домодедово установит алкорамки для проверки персонала на трезвость
Уточняется, что алкорамки установят перед входом в контролируемую зону, они будут предназначены для проверки трезвости сотрудников аэропорта и других служб, работающих на его территории.
Обновлено в 11:25
Общество
В Москве семья с онкобольными детьми переехала после травли соседей
Обновлено в 01:41
Общество
Правозащитника Льва Пономарева перевели в камеру с некурящими
Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что 77-летний правозащитник Лев Пономарев переведен в камеру с некурящими арестантами в спецприемнике №1. Он объяснил, правонарушители согласились поменяться между собой и, таким образом, разделились по камерам, где курят и где нет.
Обновлено в 10:48
Транспорт
Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники
На время новогодних праздников парковочные места в Москве станут бесплатными.
Обновлено в 10:36
Общество
К Новому году Москву украсят 1,5 тысячи километров гирлянд
Для праздничного оформления Москвы было использовано более 1,5 тысячи километров светодиодных гирлянд, сообщил журналистам руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.
Обновлено в 09:39
Общество
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Обновлено в 02:30
Общество
Названы самые чистые регионы России
Лидерами среди российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
Обновлено в 03:33
Общество
Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 02:51
Общество
В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро
В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.
Обновлено в 07:39
Общество
Роскомнадзор вынес предписания двум музыкальным телеканалам
Роскомнадзор вынес предписания музыкальным телеканалам Musicbox и Russian Musicbox за несоответствие их информационной продукции установленной маркировке «16+».
Обновлено в 10:29
Общество
Пермским школьникам навязали новые запреты
Пермский департамент образования выработал методические рекомендации по внешнему виду учеников в городских школах.
Обновлено в 07:13
Общество
Около 90 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Крыму
Около 90 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за непогоды в Крыму, сообщает крымское правительство.
Обновлено в 05:44
Общество
Собянин подсчитал доходы Москвы от туризма в 2018 году
Доходы бюджета Москвы от туризма составят в 2018 году 112 млрд рублей, сообщил 12 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Обновлено в 06:37