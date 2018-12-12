Общество

«Сбербанк» в своих отделениях начал выдаваться посылки
AKKet
06:34

Гендиректор компании «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков сообщил о том, что начиная с сегодняшнего дня стартовало тестирование пилотного проекта, в рамках которого в отделениях кредитной организации «Сбербанк» можно получать посылки.
AKKet06:34
с чего всё началось

«Яндекс.Маркет» запустил пилот по выдаче посылок в отделениях Сбербанка

"Яндекс.Маркет" уже начал пилотировать сервис по выдаче посылок в отделениях Сбербанка, это не приведет к созданию очередей в отделениях банка, сообщил гендиректор компании Максим Гришаков.
РИА Новости05:00

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«Яндекс.Маркет» сделает сервис сравнения цен для магазинов

iReactor08:34

«Яндекс.Маркет» работает над сервисом сравнения цен в офлайн-магазинах

АБН06:38

«Яндекс.Маркет» разработает сервис сравнения цен для офлайн-магазинов

Ведомости05:39

«Яндекс.Маркет» запустил пилот по выдаче посылок в отделениях Сбербанка

РИА Новости05:00

«Яндекс.Маркет» разрабатывает проекты в сфере оффлайн-торговли

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«Яндекс.Маркет» запустит маркетплейс для офлайн-магазинов

DP.RU06:56

«Яндекс.Маркет» нацелился на офлайн-торговлю

Бизнес.Ру06:18
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Путешествия

Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров

Федеральное агентство по туризму исключило из реестра туроператоров компанию «Жемчужная река», клиенты которой не смоги вернуться в Россию с китайского острова Хайнань.
Обновлено в 11:47
Общество

Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях

Демонстрация нацистской символики может быть разрешена в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях.
Обновлено в 09:12
Общество

Правозащитника Льва Пономарева перевели в камеру с некурящими

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников заявил, что 77-летний правозащитник Лев Пономарев переведен в камеру с некурящими арестантами в спецприемнике №1. Он объяснил, правонарушители согласились поменяться между собой и, таким образом, разделились по камерам, где курят и где нет.
Обновлено в 10:48
Общество

Домодедово установит алкорамки для проверки персонала на трезвость

Обновлено в 11:25
Общество

Фонд «Подари жизнь» опроверг выселение семьи с онкобольными детьми

Ранее m24, ссылаясь на жильцов дома, передавал, что семья с онкобольными детьми съехала из дома в столичном районе Коньково.
Обновлено в 04:17
Общество

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.
Обновлено в 02:30
Транспорт

Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

Обновлено в 10:36
Общество

Названы самые чистые регионы России

Лидерами среди российских регионов с самой благополучной экологической обстановкой по итогам прошедшего лета стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
Обновлено в 03:33
Общество

Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 02:51
Общество

В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро

В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.
Обновлено в 07:39
Общество

Москву украсят к Новому году более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд

Для создания новогодних световых конструкций в Москве используют более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд, сообщил журналистам глава департамента ЖКХ столицы Гасан Гасангаджиев.
Обновлено в 09:56
Общество

Роскомнадзор вынес предписания двум музыкальным телеканалам

Роскомнадзор вынес предписания музыкальным телеканалам Musicbox и Russian Musicbox за несоответствие их информационной продукции установленной маркировке «16+».
Обновлено в 10:29
Общество

Около 90 тысяч человек остаются без света из-за непогоды в Крыму

Обновлено в 05:44
Общество

В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг

В документе отмечается, что учителя и администрация школ не могут наказывать учащихся за длинные и окрашенные волосы, декоративный маникюр, пирсинг, сережки у мальчиков, вечерний макияж и массивные украшения.
Обновлено в 08:27
Общество

Уставшие от смога жители Челябинска массово пришли на приём в мэрию

Обновлено в 12:05
Главное