"Яндекс.Маркет" уже начал пилотировать сервис по выдаче посылок в отделениях Сбербанка, это не приведет к созданию очередей в отделениях банка, сообщил гендиректор компании Максим Гришаков.

с чего всё началось

Гендиректор компании «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков сообщил о том, что начиная с сегодняшнего дня стартовало тестирование пилотного проекта, в рамках которого в отделениях кредитной организации «Сбербанк» можно получать посылки.

«Сбербанк» в своих отделениях начал выдаваться посылки

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