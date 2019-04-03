Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого DenizbankЕвразия Daily 03:48

с чего всё началось

Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.

Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank

Футбол Сегодня «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов» Сегодня пройдет футбольный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов», игра начнется в семь часов вечера на стадионе «Газовик».

Наука Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.

Футбол Король футбола Пеле госпитализирован в Париже Великий бразильский футболист Эдсон Арантес ддо Насименто, более известный, как Пеле, был госпитализирован в Париже.

Политика Украина запретила частные полеты в Россию Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Космос НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.

Авто Infiniti показала тизер седана Qs Inspiration Компания Infiniti показала тизер нового концепт-кара — электрического седана Qs Inspiration.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Происшествия Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей Нижегородский областной суд признал местную жительницу Елену Каримову виновной в жестоком убийстве своих малолетних детей и приговорил ее к 19 годам колонии строгого режима.

Экономика Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.

Происшествия Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

Авто Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.

Шоу-бизнес Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.

Общество На Disney подали в суд из-за недоплаты женщинам Представители юридической фирмы Andrus Anderson из Сан-Франциско подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в том, что она систематически недоплачивает своим сотрудницам.

Политика Порошенко призвали извиниться за «оскорбление» Зеленского Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал украинского лидера Петра Порошенко извиниться за то, что он называл шоумена "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В России обнаружили «парапсихологический спецназ» По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.

Наука Трехпалый сцинк «разделил» одну беременность на живорождение и яйцерождение Ученые зафиксировали случай яйцерождения и живорождения в одном помете, сообщается в Biology Letters и в пресс-релизе Сиднейского университета.

Происшествия ФСБ завела дело на мэра Евпатории "Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

Здоровье За год почти 9,5 тысяч петербуржцев пострадали от укусов животных В прошлом году от укусов животных в Петербурге пострадали 9440 человек. В их числе дети в возрасте до 17 лет.

Политика В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон подстроила свое знакомство с принцем Уильямом До свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались около семи лет.