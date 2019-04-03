Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого DenizbankЕвразия Daily 03:48

с чего всё началось

Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.

Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank

Общество В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.

Авто Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.

Технологии Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.

Футбол Занев расторг контракт с «Енисеем» Пресс-служба «Енисея» объявила о расторжении контракта с защитником Петаром Заневым.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Происшествия Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи Краснодарский суд рассмотрит дело 29-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей в Сочи, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Общество Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

Экономика В России поблагодарили Запад за санкции Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

Политика О дебатах между Зеленским и Порошенко на «Олимпийском» высказалась пресс-служба стадиона На странице НСК в социальной сети Facebook было сказано, что в адрес «Олимпийского» не поступало никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов между Зеленским и Порошенко.

Интернет Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Экономика Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.

Политика ЦИК Украины до сих пор не смогла закончить подсчет голосов ЦИК Украины не может закончить подсчет голосов с президентских выборов, поскольку один участок в Киевской области не передал данные протокола в электронном виде о результатах волеизъявления украинцев.

Армия и оружие Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Политика На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщило местное издание "Новости-N" со ссылкой на предприятие.

Общество NPR: в США прекратят научные эксперименты над кошками Министерство сельского хозяйства США объявило о завершении неоднозначной исследовательской программы, которая на протяжении десятилетий привела к гибели тысяч кошек, говорится в материале National Public Radio.

Происшествия В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Экономика Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог "Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.

Армия и оружие ОБСЕ заявила о новейшем российском вооружении в Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала российские новейшие системы вооружения неподалеку от поселка Южная Ломоватка в Донбассе.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.

Путешествия Страховщики назвали «самые опасные» страны для туристов из РФ Аналитики российской страховой компании «Ренессанс страхование» определили «самые опасные страны для отдыха» среди популярных у туристов из РФ направлений.

Политика Выявлены шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов В сети появились результаты опроса украинцев, которые рассказали за кого будут голосовать во втором туре: за действующего лидера Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского.

Футбол «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84).

Происшествия Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.