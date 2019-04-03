Экономика
Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого DenizbankЕвразия Daily 03:48
Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
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с чего всё началось
Сбербанк и подписали обновленное соглашение о продаже турецкой "дочки" российского банка Denizbank A.S. группе Emirates NBD, сообщается на сайте Сбербанка.Российская газета03:34
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