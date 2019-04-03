Экономика
Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого DenizbankЕвразия Daily 03:48
Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
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Армия и оружие
Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.
Обновлено в 14:45
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Рома» и «Фиорентина» разошлись с миром, «Интер» разгромил «Дженоа»
«Рома» сыграла вничью с «Фиорентиной» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 17:10
Политика
Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Политика
Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией
По словам главы МВД Арсена Авакова, решение было принято после того, как в Москву прилетел кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.
Обновлено в 05:53
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Общество
Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники
«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Футбол
«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»
Обновлено в 17:48
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Футбол
Питер Одемвингие объявил о завершении карьеры игрока
Нигерийский нападающий Питер Одемвингие сообщил, что решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Обновлено в 09:45
Политика
Корчинский призвал соратников утюгами и паяльниками заставить людей голосовать за Порошенко
В свою очередь штаб Порошенко рассказал о способах победить Зеленского во втором туре.
Обновлено в 09:15
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»
Владимир Зеленский, являющийся лидирующим кандидатом на пост президента Украины, вызвал действующего президента страны Петра Порошенко на общественные дебаты, которые планируется провести на крупнейшем украинском спортивном стадионе «Олимпийский», сообщает «РБК».
Обновлено в 13:42
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit.
Обновлено в 19:36
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Политика
В США заявили, что продолжат убеждать ФРГ изменить позицию по «Северному потоку - 2»
Администрация президента США Дональда Трампа не оставит попыток убедить Германию изменить свою позицию по проекту "Северный поток - 2". Эту позицию обозначила руководитель отдела политического планирования Госдепартамента Кайрон Скиннер, выступая в среду в Вашингтоне на мероприятии в рамках конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.
Обновлено в 18:29
Политика
США подготовили план на случай ухода Мадуро
Глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США подготовили план помощи Венесуэле на случай ухода президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:31
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Общество
Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд
Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Триполи привел свои войска в состояние повышенной готовности
В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.
Обновлено в 19:26