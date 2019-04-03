Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого DenizbankЕвразия Daily 03:48

с чего всё началось

Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.

Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank

Происшествия Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.

Наука Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.

Происшествия Как многодетная мать терроризировала Омск Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Культура Ведущий «Места встречи» внезапно пропал из студии НТВ Супруга российского журналиста и ведущего программы "Место встречи" Андрея Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ.

Экономика ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.

Армия и оружие НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.

Армия и оружие Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.

Политика Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.

Кино Пугачева может озвучить персонажа в новом «Простоквашино» Народная артистка СССР Алла Пугачева может озвучить новую героиню мультсериала «Возвращение в Простоквашино».

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Футбол «Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.

Гаджеты Производитель чехлов раскрыл дизайн смартфона OnePlus 7 Ранее сообщалось, что OnePlus 7 получит процессор Snapdragon 855, а также 8 или 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ встроенной памяти.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.

Политика Голикова расскажет в Госдуме о реализации нацпроектов Вице-премьер Татьяна Голикова 3 апреля выступит в Госдуме в рамках «правительственного часа» с докладом об основных подходах в реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Экономика Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.

Экономика Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.

Наука Ученые назвали диету, которая поможет избавиться от кровоточащих десен Через шесть месяцев ученые подвели итоги эксперимента и обнаружили, что переход на новую диету улучшил состояние десен примерно на 20%, уменьшил частоту кровотечений на 15% и сократил площадь воспалений на 13%.