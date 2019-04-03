Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28

с чего всё началось

Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.

Единоборства Макгрегор съязвил в адрес дисквалифицированного за допинг дагестанца Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно пожизненной дисквалификации российского бойца UFC Руслана Магомедова, передает "Советский спорт".

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.

Политика Трамп рассказал о новых слоганах для выборов 2020 года Президент США Дональд Трамп рассказал о двух слоганах, которые планирует использовать в будущей предвыборной кампании в 2020 году.

Общество Регистрация на «Тотальный диктант» открылась Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» стартовала в среду, 3 апреля. Оставить заявку можно на официальном сайте тестирования.

Экономика Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.

Здоровье Росстат: врачей не посещает треть россиян Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российских стратегов Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Авто В России открылся первый завод Mercedes-Benz К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.

Происшествия Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Авто Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Экономика Третья ВПП в Шереметьево может заработать до лета Минтранс надеется, что третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево заработает до лета, заявил журналистам заместитель главы ведомства Александр Юрчик.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Политика Украина запретила частные полеты в Россию Кабинет министров Украины запретил нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.

Политика Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.