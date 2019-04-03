Экономика

Сбербанк недополучит полмиллиарда долларов от продажи турецкого банкаРБК 06:28

Сбербанк согласился уменьшить долларовую стоимость продаваемого Denizbank на $450 млн. О пересмотре условий продажи турецкого банка стало известно в среду, 3 апреля. Предыдущая версия соглашения между Сбербанком и покупателем, компанией Emirates NBD из ОАЭ, была подписана в мае прошлого года.
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с чего всё началось
Сбербанк и подписали обновленное соглашение о продаже турецкой "дочки" российского банка Denizbank A.S. группе Emirates NBD, сообщается на сайте
 Сбербанка.
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