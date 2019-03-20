Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаИзвестия вчера в 07:23
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба банка.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Обновлено вчера в 06:23
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Источник назвал сроки первого полета Ил-112В
Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Космос
Марсоход сфотографировал человекоподобную «мумию»
Обновлено в 01:01
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания 20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Рязани задержали убийцу семьи из трех человек
В Рязани полиция задержала подозреваемого в убийстве с особой жестокостью семьи из трех человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:38
Путешествия
Эксперты выяснили, куда чаще всего летают родители с младенцами
Чаще всего родители берут с собой малыша в поездки по стране – в 86% случаев.
Обновлено в 00:03
Наука
Ученые описали скопления тау-белка при «деменции боксеров»
Британские и американские ученые описали структуру нитей тау-белка в мозгах пациентов с хронической травматической энцефалопатией (ХТЭ), как, например, у боксеров или игроков в американский футбол.
Обновлено вчера в 14:01
Армия и оружие
Видео полета ВС Украины над Азовским морем попало в Сеть
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
ЦБ выявил в 2018 году 168 финансовых пирамид
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид против 137 годом ранее, сейчас проводит оценку ущерба от их деятельности.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику
В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Наука
Слишком горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными
Американские ученые провели исследование и выяснили, что горячий чай и кофе могут быть смертельно опасными.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой откладывали трижды
Прощание с артисткой откладывали трижды. Сначала появились сведения, что за участок на Троекуровском кладбище запросили миллион.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
В Крыму назвали санкции Украины против России «лаем Моськи»
Санкции, введенные Украиной против России, являются мелочью, на которую не следует обращать внимание.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Центре питания Универсиады-2019 проходят обыски
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) пришли с обысками в Центр питания Универсиады-2019 в Красноярске, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:05
Экономика
Названы самые надежные российские банки по версии Forbes
Крупнейший российский банк — Сбербанк — не вошел в тройку самых надежных банков страны.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол
Игрок сборной России Ахметов назвал лучшего футболиста страны
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов назвал лучшего футболиста страны, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Луценко рассказал о переданном от посла США списке «неприкасаемых»
Посол Соединенных Штатов в Киеве Мари Йованович передала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко список лиц, которые не должны подвергаться уголовному преследованию в стране.
Обновлено в 00:36
Экономика
СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств
Счетная палата проверила правомерность и результативность использования в 2016-2018 годах бюджетных инвестиций и внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета, направленных на сохранение культурно-исторического наследия.
Обновлено в 02:07
Авто
Первые УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Как отмечает пресс-служба автопроизводителя, первые поставки автомобилей УАЗ в Чили уже начались, начало продаж УАЗ «Хантер» на местном рынке запланировано на апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
Долг Центра Хруничева оценен в 84 млрд рублей
Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители "Протон" и "Ангара", составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Обновлено вчера в 23:53
Энергетика
Власти подсчитали стоимость лосей, медведей и муфлонов
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Обнаженная Волочкова показала «огонь любви»
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото, на котором она запечатлена с «огнем любви».
Обновлено в 01:06
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Reuters узнал о планах Citigroup конфисковать золото Венесуэлы в счет погашения кредита
По условиям контракта с входящим в Citigroup банком Citibank Венесуэла должна была 11 марта погасить первую часть кредита – $1,1 млрд, сообщили четыре источника агентства, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:00