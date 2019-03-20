Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаИзвестия вчера в 07:23

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

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