Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаИзвестия 07:23

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба банка.
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Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

Ведомости07:11

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ07:29

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

РБК07:24

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичном расчете

ТАСС07:35

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