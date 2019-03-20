Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаИзвестия 07:23

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Авто Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Общество КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.

Политика Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза» Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.

Происшествия Землетрясение в Денизли произошло во время урока о землетрясениях В одной из школ города Денизли урок географии был посвящен теме геологической активности вообще, и землетрясениям, в частности.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Космос На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды На астероиде Рюгу японский космический зонд «Хаябуса-2» («Сокол-2») обнаружил минералы, которые содержат компоненты воды — атомы кислорода и водорода, соединённые в единую группу.

Происшествия Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек "В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.

Политика Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.

Авто Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.

Происшествия В Оренбуржье мужчина сбил на машине бывшую жену после ссоры В Оренбуржье возбуждено уголовное дело на жителя города Сорочинска, умышленно сбившего на автомобиле свою бывшую жену.

Происшествия Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Политика Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными за ошибки Тюремное ведомство подготовило поправки в кодекс служебной этики сотрудников: предлагаемые нормы обязывают начальников извиняться перед заключенными в случае допущенных администрацией нарушений.

Футбол «Локомотив» и ЦСКА пошутили над переименованием Астаны в Нурсултан Краснодарский "Локомотив" и ЦСКА прокомментировали информацию о смене названия столицы Казахстана Астаны.