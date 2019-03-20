Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазинаВедомости вчера в 07:11

Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

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