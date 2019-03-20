Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаИзвестия 07:23

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба банка.
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Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичном расчете

ТАСС07:35

Сбербанк даст возможность снимать наличные в магазине при оплате картой

Российская газета07:50

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

РБК07:24

Сбербанк летом запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов

РИА Новости07:21

Сбербанк запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при расчете картой

РЕН ТВ06:56

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ07:29

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Ставропольская правдавчера в 04:12
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