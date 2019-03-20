Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазинаИзвестия 07:23
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба банка.
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Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.
Обновлено в 07:20
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Футбол
Зобнин не смог вспомнить, когда получил перелом правой кисти
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин не может вспомнить, в каком моменте матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" получил травму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:41
Общество
В Думе оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени
В Госдуму России внесен законопроект, который может вернуть нашей стране сезонный перевод времени.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
Футболиста задержали по подозрению в наркоторговле
Бывший полузащитник сборной Колумбии Джон Виафара задержан в Кали. Как сообщает Espectador Deportes, футболиста подозревают в наркоторговле.
Обновлено в 07:31
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения
Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Число заболевших корью в Крыму выросло до 69
Количество пациентов с корью в Крыму выросло до 69, сообщается на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 03:21
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.
Обновлено в 06:25
Политика
Сенат Казахстана возглавила старшая дочь Назарбаева
Обновлено в 04:47
Кино
Главные кинопремьеры недели по версии «Газеты.Ru»
Психологический триллер Нила Джордана ("Интервью с вампиром", "Майкл Коллинз", "Завтрак на Плутоне", "Жестокая игра") интригует и занимательным сюжетом, и крышесносным актерским дуэтом, состоящим из Хлои Грейс Морец, которая к своим 22 годам имеет в резюме около 50 больших ролей, и блистательной Изабель Юппер ("Золотой глобус" за фильм "Она"), в свои 66 (!) выглядящей максимум на 30.
Обновлено в 07:27
Политика
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета
Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Политика
Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин
Президент России подписал указ о назначении Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Обновлено в 04:40
Авто
УАЗ Хантер отправился покорять рынок Чили
УАЗ "Хантер Трофи" Интересно, что самый серьезный интерес к ульяновским внедорожникам в Чили проявили горнорудные компании и клубы серфинга.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Назван первый пункт дислокации С-400 в Турции
Обновлено в 03:59
Экономика
ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов
При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Общество
Выступавший против обязательной вакцинации политик заболел ветрянкой
Итальянский политик Массимилиано Федрига, выступающий против обязательной вакцинации, заболел ветряной оспой.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве столкнулись грузовик и инкассаторский автомобиль
На юго-востоке Москвы столкнулись два транспортных средства — грузовой и инкассаторский автомобиль.
Обновлено в 00:52
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Политика
Крымские города пропали из приложения «Погода» на iPhone
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Александр Старовойтов, отсутствие в «Погоде» городов Крыма может отражать общее отношение Apple к вхождению полуострова в состав России.
Обновлено в 07:38