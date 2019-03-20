Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазиновРБК 07:24
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов. Сервис появится в торговых точках малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
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Происшествия
В Третьяковке прокомментировали перформанс голого поклонника Врубеля
Прогулка раздетого до трусов мужчины по залам Третьяковской галереи не представляла угрозы произведениям искусства.
Обновлено в 17:05
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Общество
СМИ: в Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Власти Амстердама намерены с 2020 года ввести запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города квартала красных фонарей.
Обновлено в 16:09
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске завершились задержаниями
В Якутске продолжаются волнения местных жителей, которые вышли на улицы после изнасилования россиянки мигрантами.
Обновлено в 12:23
Экономика
Минтруда: треть регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров
30 российских регионов занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об эпидемии чесотки, свирепствующей в рядах ВСУ
Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил журналистам об эпидемии чесотки, бушующей среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 17:35
Политика
Мэй заявила об огромном сожалении из-за отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что испытывает огромное сожаление из-за того, что выход страны из Евросоюза пришлось отсрочить.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей
Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Баскетбол
«Дарюшафака» обыграла «Химки» в матче Евролиги
Обновлено в 15:09
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Экономика
Центробанк разработал этический кодекс для финансистов
В ЦБ отмечают, что кодекс может стать инструментом "мягкого права" Банк России разработал проект Кодекса добросовестного поведения для участников финансового рынка, документ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 08:26
Общество
Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать»
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
Обновлено в 18:04
Политика
МИД обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны
Министерство иностранных дел России обвинило польские власти в фальсификации данных об истории Второй мировой войны.
Обновлено в 09:44
Теннис
Вихлянцева уступила Рыбариковой в первом круге турнира в Майами
Встреча продолжалась два часа 39 минут, за это время россиянка (104-я ракетка мира) дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.
Обновлено в 18:02
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Динамо» сыграет на новом стадионе максимум две игры в сезоне
В нынешнем сезоне РПЛ московское «Динамо» сыграет на новой арене не более двух игр, в концовке чемпионата.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы: что дальше
Пятилетнюю девочку, которую в начале марта обнаружили в захламленной московской квартире, выписали из детской больницы.
Обновлено в 14:39
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне не более 2,5%
Федеральная резервная система США сообщила о решении по базовой процентной ставке по итогам заседания в среду.
Обновлено в 14:12
Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду
Туринский "Ювентус" не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Политика
Путин поручил распространить «ипотечные каникулы» на все кредиты
Президент России Владимир Путин дал поручение распространить действие закона об ипотечных каникулах и на уже взятые кредиты.
Обновлено в 06:49
Культура
Опубликована программа IV Московского культурного форума
Программа IV Московского культурного форума опубликована на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В США провели испытания одноразового грузового беспилотника
В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20