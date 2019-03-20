Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазиновРБК 07:24

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов. Сервис появится в торговых точках малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
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Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичном расчете

ТАСС07:35

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

РБК07:24

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных через кассы магазинов

Коммерсантъ07:29

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

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