Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазиновРБК 07:24
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов. Сервис появится в торговых точках малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
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Авто
Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили
Обновлено в 09:45
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Экономика
Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом
Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Врач рассказал о нехватке у Началовой денег на лечение
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Источник назвал сроки первого полета Ил-112В
Источник в военно-промышленном комплексе рассказал о том, что первый полет российского военно-транспортного самолета Ил-112В планируется провести в конце марта — начале апреля.
Обновлено в 19:55
Общество
Полная свобода выбора: Как в детском саду «Прометейчик» развивают таланты воспитанников
Обновлено в 21:00
Политика
США продлили для Ирака исключение из санкций против энергетики Ирана
Администрация США вновь предоставила Ираку право продолжать закупки энергоносителей из Ирана в обход своих санкций, введенных против Тегерана, сообщает иранский телеканал Press TV.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 20:24
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Космос
Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Подмосковье обнаружен тайник с оружием ОПГ 90х
В ходе следственных действий обнаружен тайник с оружием, который принадлежал одной из организованных преступных группировок, которая действовала на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах.
Обновлено в 03:14
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:45
Общество
Осенью в Южно-Сахалинске запустят систему раздельного сбора мусора
В этом году будет запущен полигон Известковый с мусоросортировочной линией для мусора, который производит Южно-Сахалинск, а также новый полигон в Тымовском районе.
Обновлено в 20:59
Политика
Назарбаев ушел с поста президента Казахстана
После обращения к народу Назарбаев в прямом эфире подписал указ, согласно которому он прекращает полномочия президента с 20 марта текущего года.
Обновлено вчера в 09:04
Космос
Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено в 19:30
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods
Обновлено в 09:40
Происшествия
Пилота французского истребителя катапультировало при взлете
Во Франции одного из пилотов истребителя Rafale катапультировало во время взлета на военной базе, пишет 20 марта газета Parisien.
Обновлено в 18:09
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник задержан в Лондоне
Индийский миллиардер Нирав Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве, задержан в Лондоне.
Обновлено в 19:11
Политика
Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Общество
В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов
Обновлено в 14:07
Экономика
Центр Хруничева намерен продать OneWeb 10 ракет «Протон-М»
Говоря о планах по эксплуатации ракеты-носителя "Протон-М", гендиректор ГКНПЦ отметил, что всего в заказе числится еще 12 машин, которые необходимо использовать до 2025 года.
Обновлено в 21:07
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на ракеты «Зенит» на Украине
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Авто
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
Второе место в списке самых популярных кроссоверов и внедорожников российского автопарка занимает Chevrolet Niva.
Обновлено в 08:26