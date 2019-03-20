Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазиновРБК 07:24

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов. Сервис появится в торговых точках малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

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