Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазиновРБК 07:24

с чего всё началось

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов. Сервис появится в торговых точках малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

Экономика Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney.

Авто В этом году обновленной Lada Vesta не ожидается В Сети появился производственный план Vesta на нынешний год, из него стала известна предварительная дата выпуска новой версии LADA Vesta FL.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Авто Skoda Karoq начнут собирать в России Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.

Энергетика Стоимость нефти WTI превысила на торгах 60 долларов за баррель Впервые с 12 ноября 2018 года цена на нефть марки WTI поднялась выше 60 долларов за баррель.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Политика Луценко заявил, что посол США хотела вручить ему список неприкасаемых Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Армия и оружие Минобороны РФ показало видео полета Шойгу над Сирией Министерство обороны РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте» показало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии.

Политика Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

Транспорт Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка» Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено на 40%.

Общество Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.

Происшествия В Якутии начались задержания после изнасилования россиянки Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного мужчину, который выкрикивал экстремистские лозунги, а руководитель администрации главы и правительства Якутии Федор Борисов пообещал наказать виновных в изнасиловании женщины и призвал собравшихся обсудить этот вопрос на санкционированной акции позже.

Шоу-бизнес Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко во второй раз станут родителями Сегодня в своем микроблоге в Instagram одна из самых ярких пар реалити-шоу «Дом-2» Ольга и Илья Гажиенко сообщили поклонникам радостную новость: совсем скоро они во второй раз станут родителями.

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Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.