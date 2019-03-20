Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазиновРИА Новости 07:21
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях.
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