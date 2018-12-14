Финансы

Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли
АБН
04:30

Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли. Такое заявление в пятницу сделал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».
АБН04:30

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Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли

АБН04:30

Греф: прибыль Сбербанка составит в 2018 году $13-13,5 млрд

Вести.Финанс03:57

Сбербанк по итогам этого года рассчитывает получить $13-13,5 млрд чистой прибыли - Греф

Финмаркет03:36

Сбербанк планирует получить $13,5 млрд чистой прибыли в 2018 году

ТАСС03:28

Сбербанк в 18г может получить $12,5 млрд чистой прибыли -- банк

Financial One06:11

В Сбербанке подсчитали чистую прибыль за год

Newvz.ru03:11
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:32, Ашберн
Финансы

Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Финансы

Минфин: Профицит бюджета составляет 3,7% ВВП

За 11 месяцев 2018 года профицит федерального бюджета России составил, по предварительным оценкам Минфина, 3,394 триллиона рублей.
Обновлено в 00:04
Финансы

Объем прямых иностранных инвестиций в Китай продолжает расти

С января по ноябрь 2018 года приток прямых иностранных инвестиций в Китай оставался стабильным, заявило министерство коммерции КНР.
Обновлено в 06:08
Финансы

Доллар снижается в начале торгов на «Московской бирже»

Курс евро со сроком расчетов "завтра" по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 13,79 коп. и составил 75,3896 руб. Однако к официальному курсу евро вырос на 17,28 коп.
Обновлено вчера в 02:20
Финансы

Аналитики предсказали новый обвал рубля

Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено вчера в 13:49
Финансы

Оптимизм японских производителей превысил прогноз

Японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в октябре-декабре не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после снижения в течение трех кварталов подряд.
Обновлено в 03:55
Финансы

Криптовалюты продолжают пикировать вниз

Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку.
Обновлено в 03:15
Финансы

ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России

ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы

Рынок начал день с продаж бумаг «Газпрома»

Без новостей растут котировки акций "Яндекса" (+1,7%). В плюсе также бумаги "МегаФона", которые прибавляют 2% на новостях о том, что дочерняя компания "Мегафон Финанс" подала заявку в ЦБ РФ на осуществление выкупа оставшихся у миноритарных акционеров бумаг.
Обновлено вчера в 02:13
Финансы

В районах Якутии проведут финансовые проверки

В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы

«Левобережный» предлагает кредиты бизнесу по акции «Зимняя сказка»

Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банке «Левобережный» под 11% годовых до 29 декабря 2018 года.
Обновлено 12 декабря в 08:44
Финансы

Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы

ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Ранее завершилась процедура объединения Связь-банка с банком Глобэкс.
Обновлено 12 декабря в 13:01
Финансы

Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%

Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено 12 декабря в 06:04
Финансы

Объем налоговых платежей в декабре может заметно превысить ноябрьские показатели

Объем налоговых платежей и выплат страховых взносов в России в декабре может составить 2.17 трлн рублей (около $33 млрд), полагают эксперты.
Обновлено в 04:08
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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