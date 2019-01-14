Финансы
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Сбербанк повысил ставку по ипотекеLenta.ru04:19
Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт. Об этом говорится в сообщении на сайте крупнейшего банка страны.
Lenta.ru04:19
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Финансы
Центробанк вернется на валютный рынок во вторник
По мнению экспертов, отсутствие Центробанка РФ на валютном рынке пошло национальной валюте России на пользу: дополнительная валюта, поступившая на рынок, позволила стабилизировать обменный курс.
Обновлено в 01:46
Финансы
Российский рынок акций открылся снижением
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов вслед за откатом мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике.
Обновлено в 02:03
Финансы
«Транснефть» отказалась от заимствований в иностранной валюте
«Транснефть» погасила в 2018 году весь долг в иностранной валюте и пока не планирует привлекать заимствования не в рублях, сообщил журналистам первый вице-президент нефтетранспортной компании Максим Гришанин.
Обновлено в 07:43
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 06:13
Финансы
Эксперт оценил качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году
«На фоне существенного роста выдач новых кредитов и увеличения портфеля качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году оставалось на высоком уровне», — убеждён Волков.
Обновлено в 05:14
Финансы
Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб
Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено в 05:00
Финансы
Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах
Со слов посла России в КНР Андрея Денисова, переход с доллара на нацвалюты связан не только с санкциями, но и с желанием сторон создать более стабильную систему взаиморасчетов.
Обновлено в 08:20
Финансы
«Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года
В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.
Обновлено в 05:59
Финансы
Стоимость рынка криптовалют упала на 82% за год
За прошедший год капитализация рынка криптовалют упала на 82% — 11 января 2018 г. она превышала $697 млрд, на данный момент она составляет $123 миллиарда.
Обновлено 11 января в 10:31
Финансы
Почти на 940 млн рублей сократился госдолг Нижегородской области
Государственный долг Нижегородской области по данным на 1 января этого года сократился на 939,6 млн рублей и составил 75,09 млрд.
Обновлено 11 января в 03:01
Финансы
Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое
Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.
Обновлено 11 января в 02:57
Финансы
Центробанк уменьшил долю доллара в международных резервах России
Банк России, по информации на конец июня 2018-го года, уменьшил долю доллара в международных резервах более чем на 24 процентных пункта.
Обновлено 11 января в 06:32
Финансы
На Украине назвали объем выплат по госдолгу в 2019 году
Министерство финансов Украины сообщило, что в текущем году страна должна будет выплатить более $14 млрд госдолга (417 млрд гривен), из них в иностранной валюте - $9 млрд.
Обновлено 11 января в 09:43
Финансы
Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне разнонаправленно
Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 11 января в 03:52
Финансы
Куратор экономических переговоров между ЕК и Грецией отправится в Афины на этой неделе
Еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) антикризисные переговоры с Грецией, объявил, что посетит эту страну на неделе, а также анонсировал переговоры по новому траншу финансовой помощи для Афин.
Обновлено в 04:37