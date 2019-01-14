Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт. Об этом говорится в сообщении на сайте крупнейшего банка страны.

Финансы Финансы Центробанк вернется на валютный рынок во вторник По мнению экспертов, отсутствие Центробанка РФ на валютном рынке пошло национальной валюте России на пользу: дополнительная валюта, поступившая на рынок, позволила стабилизировать обменный курс.

Финансы Финансы Российский рынок акций открылся снижением Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов вслед за откатом мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике.

Финансы Финансы «Транснефть» отказалась от заимствований в иностранной валюте «Транснефть» погасила в 2018 году весь долг в иностранной валюте и пока не планирует привлекать заимствования не в рублях, сообщил журналистам первый вице-президент нефтетранспортной компании Максим Гришанин.

Финансы Финансы Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% "При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.

Финансы Финансы Эксперт оценил качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году «На фоне существенного роста выдач новых кредитов и увеличения портфеля качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году оставалось на высоком уровне», — убеждён Волков.

Финансы Финансы Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Финансы Финансы Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах Со слов посла России в КНР Андрея Денисова, переход с доллара на нацвалюты связан не только с санкциями, но и с желанием сторон создать более стабильную систему взаиморасчетов.

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Финансы Финансы Бумаги компаний РФ торгуются в Лондоне разнонаправленно Бумаги российских компаний в пятницу демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.