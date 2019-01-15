Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году выросла на 24,1% по сравнению с предыдущим годом — до 811,1 млрд руб. Декабрьская прибыль банка составила 52,2 млрд руб. — на 4,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете банка (. pdf).
Коммерсантъ02:39
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Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей
Правительство России согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество на десять миллиардов рублей
Прокуроры через суд потребуют обратить в доход государства незаконное нажитое имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10 миллиардов рублей.
Обновлено в 04:29
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности
По мнению вице-премьера, уровень бедности связан с уровнем образования.
Обновлено в 03:03
Политика
Дело 24 украинских моряков отказались передать в военный суд
Лефортовскифй суд Москвы отказался передать дело 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, в Московский гарнизонный военный суд.
Обновлено в 04:01
Общество
Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент
Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Спорт
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен
Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.
Обновлено в 04:08
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Общество
Смертность в России заметно превысила рождаемость
За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Власти рассказали о ситуации с найденными в квартире в Москве детьми
Обновлено в 04:52
Политика
Трамп угостил футболистов фастфудом на приёме в Белом доме
Президент США Дональд Трамп за свой счёт угостил фастфудом команду Университета Клемсона по американскому футболу (Clemson Tigers) на приёме в Белом доме.
Обновлено в 04:27
Транспорт
Три станции московского метро закрыты из-за подтопления
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В КНР приговорили к смертной казни обвиняемого в наркоторговле канадца
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц
На остальных участников рынка (с учетом банковских групп — 229) приходится лишь 6% рынка банковских розничных денежных переводов.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Топилин назвал объем необходимых для ликвидации бедности средств
Чтобы полностью ликвидировать бедность в России необходимо около 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 03:17
Политика
Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию
Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Экономика
ФНС запретила переводы в онлайн-казино Azino777
Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V. — оператора нелегального с интернет-казино Azino777 («Azino три топора»).
Обновлено в 02:56
Политика
Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что стране в перспективе может понадобиться поддержка России в модернизации армии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия
Число жертв при взрыве дома в Шахтах выросло до двух
Утром 14 января в многоэтажном доме в Шахтах произошел взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя этажами.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей
Обновлено в 03:58
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Обновлено 13 января в 14:42
Происшествия
На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за провала грунта
Движение автомобилей полностью перекрыто по Ферганской улице на отрезке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда из-за провала грунта на юго-востоке Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 04:29
Происшествия
«Мосметрострой» назвал предварительную причину подтопления в метро
Обновлено в 02:30
Космос
Ирану не удалось вывести на орбиту свой спутник «Паям»
Обновлено в 04:01
Политика
Орешкин указал на недопустимо высокий уровень неравенства в России
Уровень экономического неравенства в России постепенно снижается, но остается недопустимо высоким.
Обновлено в 02:22
Общество
Госдума обсудит в первом чтении меры борьбы с «билетной мафией»
Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, направленный на борьбу с так называемой билетной мафией - театральными спекулянтами.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле
Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Пожар на территории Киево-Печерской лавры расследуют как поджог
Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром в здании на территории Киево-Печерской лавры, сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
Обновлено в 03:37