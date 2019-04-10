Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложенияRT на русском 11:30

«Сбой устранён, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.
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Сбербанк справился со сбоями в работе банкоматов и онлайн-приложения

Красная весна12:53

Работа «Сбербанк Онлайн» полностью восстановлена

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Сбербанк устранил сбой в работе приложения

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Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервиса и банкоматов

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РИА Новости09:00

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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
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Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры

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Политика

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Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
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Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме

Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
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Общество

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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

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Ранее в ведомстве ожидали, что среднегодовой курс составит 63,9 рубля за доллар, по текущему прогнозу — 65,1 рубля.
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Происшествия

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Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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