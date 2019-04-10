Сбербанк устранил сбой в работе приложенияRT на русском 11:30

«Сбой устранён, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.

Транспорт ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Финансы Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.

Происшествия СК возбудил дело против судей Литвы после приговора россиянам Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора участникам событий января 1991-го года.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Общество Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.

Происшествия Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.

Политика Украина расширила санкции против России Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Спорт Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.

Общество Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.

Происшествия Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Финансы Минэкономразвития изменило прогноз по курсу рубля к доллару Ранее в ведомстве ожидали, что среднегодовой курс составит 63,9 рубля за доллар, по текущему прогнозу — 65,1 рубля.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Футбол Эррера согласовал контракт с «ПСЖ» Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ".

Игры «Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии Механика игры простая: пользователю показывают случайную фотографию с «Яндекс.карт», а пользователь угадывает, в каком из четырех городов России она сделана.

Общество Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.