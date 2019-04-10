Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложенияRT на русском 11:30
«Сбой устранён, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.
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Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
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Обновлено в 09:59
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Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора участникам событий января 1991-го года.
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Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
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Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года
Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.
Обновлено в 08:17
Технологии
Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры
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Происшествия
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В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
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Войска Хафтара в Ливии взяли под контроль юго-восток страны
Обновлено вчера в 23:41
Политика
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Политика
Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты
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Украина расширила санкции против России
Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Политика
Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме
Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
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Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
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Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Финансы
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Ранее в ведомстве ожидали, что среднегодовой курс составит 63,9 рубля за доллар, по текущему прогнозу — 65,1 рубля.
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Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Футбол
Эррера согласовал контракт с «ПСЖ»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера согласовал трёхлетний контракт с "ПСЖ".
Обновлено в 13:31
Игры
«Яндекс» научил «Алису» угадывать города по фотографии
Механика игры простая: пользователю показывают случайную фотографию с «Яндекс.карт», а пользователь угадывает, в каком из четырех городов России она сделана.
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Общество
Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06