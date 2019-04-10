Общество

Сбербанк устранил сбой в работе приложенияRT на русском 11:30

«Сбой устранён, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой.
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Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе приложения

РБК11:36

У Сбербанка второй раз за неделю произошел сбой в работе онлайн-банка и банкоматов

Интерфакс06:08

Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервиса и банкоматов

ТАСС11:04

Работа «Сбербанк Онлайн» полностью восстановлена

Коммерсантъ11:33

Сбербанк частично восстановил работу онлайн-банка после сбоя

РИА Новости09:00

Сбербанк устранил сбой в работе приложения

Ведомости11:26

Новосибирцы второй раз за неделю пожаловались на сбои в приложении «Сбербанк Онлайн»

НГС06:00
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Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Кино

Новый трейлер фильма «Король Лев» появился в Сети

Полноценный трейлер нового фильма студии Disney «Король Лев» был опубликован сегодня на официальном канале компании на YouTube.
Обновлено в 08:28
Хоккей

ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:39
Единоборства

Емельяненко ответил хейтерам

Резиновые изделия номер два вы, — сказал Емельяненко. На счету Емельяненко 35 поединков по правилам ММА и 28 побед.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей

Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Общество

Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Политика

В Кремле подтвердили встречу Путина и Медведчука

В Кремле подтвердили факт встречи российского лидера Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие

Россия начала поставки «Солнцепека» в Саудовскую Аравию

Обновлено в 06:18
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Культура

Польша отклоняет заявки России о создании музея в Собиборе

Мягков добавил, что российские заявки о создании экспозиции в Собиборе отклоняются по политическим причинам.
Обновлено в 10:58
Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Энергетика

В Польше считают, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро

Полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что страна потеряла из-за России 23 млрд евро.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

На Ямале полиция проверит видео с «оленем-вахтовиком»

Правоохранительные органы в Ямало-Ненецком автономном округе проводят проверку после публикации в интернете видеозаписи, на которой вахтовики наряжают оленя в каску и жилет, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 07:11
Футбол

Мамаев и Кокорин в зале суда устроили допрос свидетелю Андрацкину

Обновлено в 10:43
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Политика

В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным

В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Авто

Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика

Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле

Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ

В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности

Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.
Обновлено в 10:04
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Общество

Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати

Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Гаджеты

LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем

В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Общество

Гидрометцентр разрешил водителям в Москве заменить зимнюю резину

Обновлено в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
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