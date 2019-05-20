Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»Ведомости 02:56

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Читать в источнике

Подробнее о событии

С 1 июня меняются правила программы «Спасибо» от Сбербанка

Банки Сегодня05:04

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Rambler News Service03:33

Сбербанк упростил правила программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»

CNews03:29

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Ведомости02:56

Сбербанк второй раз за год изменил условия бонусной программы «Спасибо»

Forbes02:36

Сбербанк изменит правила программы лояльности с 1 июня

Российская газета03:29

Сбербанк изменит программу лояльности «Спасибо»

DP.RU03:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж

Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.
Обновлено в 03:23
Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Обновлено в 02:51
Происшествия

Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор

Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Авто

Обновленный Bentley Bentayga превратили в премиальный танк

Напомним, что всего будет выпущено 15 экземпляров Bentley Bentayga Bengala, причем они будут делаться под определенного заказчика с индивидуальными кастомными компонентами.
Обновлено 18 мая в 19:07
Политика

Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций парламента провести консультации по роспуску Рады.
Обновлено в 06:38
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Политика

Украина вновь приостановила транзит российской нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" после того, как получила уведомление от Венгрии о технических проблемах при приеме сырья, сообщает в понедельник пресс-служба украинской компании.
Обновлено в 07:43
Музыка

Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении

Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.
Обновлено в 07:55
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга днем 20 мая автомобиль Hyundai Solaris, работающий под брендом «Яндекс.Такси», совершил наезд на женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске.
Обновлено в 07:31
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Общество

Принц Гарри и Кейт Миддлтон показали детей в новом саду

На фотографии изображены играющие в саду принц, его супруга и их дети: принц Луи, Джордж и Шарлотта.
Обновлено в 08:14
Технологии

Сотовые операторы готовятся к внедрению виртуальных сим-карт

Скоро в России появятся виртуальные сим-карты eSIM. Они будут изначально встроены в телефон, и вытащить их не получится.
Обновлено в 07:20
Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Обновлено в 05:23
Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на территории лесопилки

Пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории лесопилки в Томске локализован, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Кино

Звезды «Людей Икс» полюбили московское метро и Красную площадь после заката

Обновлено в 08:16
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Экономика

Nikkei: немецкий чипмейкер Infineon приостанавливает поставки для Huawei

Крупный немецкий производитель микросхем для телекоммуникаций Infineon, последовав примеру американских компаний, приостановил поставки для Huawei, сообщил в понедельник ресурс Nikkei Asian Review.
Обновлено в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное