Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»Rambler News Service 03:33
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
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Авто
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus
Обновлено в 06:56
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Путешествия
На 1,6% вырос иностранный турпоток в Россию
Иностранный турпоток в Россию за январь-март 2019 года вырос на 1,6%. За I квартал в страну посетили 6,4 млн иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:48
Политика
Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга
Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
В студию передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова снова пришла Фрейя Зильбер, бывшая девушка сына Марии Макара Касаткина, родившая от него сына.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Политика
Мосгорсуд оставил под арестом украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырём из 24 украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в Чёрном море.
Обновлено в 07:18
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона
Еще одной привычкой пользователя, которая убьет его смартфон, является попытка поставить его на зарядку в полной темноте.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 08:30
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Орешкин предложил бороться с собаками на сене
Орешкин предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести повышенный налог для тех компаний, которые получили лицензию на разработку месторождения, но по прошествии определенного времени так и не начали его разработку.
Обновлено в 08:57
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Происшествия
МЧС: тушение пожара на складе пиломатериалов в Томске осложняет ветер
Сильный ветер осложняет тушение пожара на территории склада пиломатериалов в Томске: локализация может занять до шести часов, а ликвидация прогнозируется к утру 21 мая, сообщил журналистам в понедельник начальник ГУ МЧС по Томской области Олег Еременко.
Обновлено в 06:57
Энергетика
Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
О «поведении» украинской армии на Донбассе на фоне инаугурации Зеленского
Обновлено в 09:14
Политика
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж
Актриса объявила о помолвке Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон приняла предложение от комика Коллина Йоста.
Обновлено в 03:22
Наука
Ученые усомнились в расшифровке манускрипта Войнича
Бристольский университет убрал со своего сайта недавнее объявление о расшифровке знаменитого манускрипта Войнича и заявил, чте не имеет отношения к этому исследованию.
Обновлено 17 мая в 17:22
Политика
Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге
На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени
Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.
Обновлено в 08:55
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Обновлено в 03:37