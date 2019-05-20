Экономика
Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»Rambler News Service 03:33
Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
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Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Футбол
Льоренте покинет «Тоттенхэм» летом
Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Футбол
«Лацио» и «Болонья» забили шесть голов, но победителя не выявили
«Лацио» принимал «Болонью» и довольствовался ничьей, хотя уже на 13-й минуте повел в счете.
Обновлено в 16:21
Единоборства
Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот
В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика
Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти
Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Происшествия
Под Уфой нашли тело сотрудницы Роспотребнадзора
Обновлено в 03:30
Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Политика
Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали
Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Футбол
«Локомотив» покажет финал Кубка России на «РЖД Арене»
«Локомотив» сообщил, что покажет финальный матч Олимп-Кубка России на своем стадионе.
Обновлено в 12:56
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о взаимоотношениях с Мамаевым
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что имеет хорошие отношения с осуждённым игроком команды Павлом Мамаевым.
Обновлено в 15:32
Политика
Доработанный законопроект об оружии внесли в Госдуму
Группу депутатов повторно внесла в Госдуму проект закона об оружии.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Дочь Марии Шукшиной показала скромную съемную квартиру в Подмосковье
Многие считают, что наследница Шукшиной не обращается за поддержкой к семье из-за конфликта с бабушкой, ведь Лидия Федосеева-Шукшина была расстроена, когда внучка продала ее квартиру без спроса, а затем выиграла суд по этому делу.
Обновлено в 11:00
Культура
Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер»
Журналист и телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Нью-Йорке горит здание «Дженерал электрик»
Здание "Дженерал электрик" построено в 1929-1931 годах. оно насчитывает 50 этажей и достигает в высоту 200 метров, являясь 99-м по высоте зданием Нью-Йорка.
Обновлено в 17:16