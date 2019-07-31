Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 годРБК вчера в 11:14
Помимо курса рубля банк скорректировал прогноз по инфляции на конец года с 4,8 до 4,2%. На 2020–2021 годы — 4%, как и было раньше. Изменились ожидания Сбербанка и по ключевой ставке — 7% к концу 2019-го и 6,75% к концу 2021-го (7,5 и 7% в более раннем прогнозе соответственно).
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Иркутске
В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и один из пассажиров автобуса.
Обновлено в 00:39
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Футбол
Маринато Гилерме: я отвечаю за свои слова – в «Спартак» не перейду
Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме рассказал о выгодном предложении "Спартака", завершении карьеры в Черкизово и русском блюде, без которого не обходится ни один завтрак для натурализованного бразильца.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Экономика
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».
Обновлено в 03:00
Экономика
Телеканалы меняют главного продавца эфирной рекламы
НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России.
Обновлено в 03:14
Политика
Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая
Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с горящей машиной под Омском
Обновлено в 01:05
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе защитника из НБА
Обновлено в 03:10
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Военных подключат к строительству первой в Туве железной дороги
Военные будут участвовать в строительстве первой в Туве железной дороги, которая свяжет республику с Красноярским краем, сообщил журналистам в четверг заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Алексей Лемякин.
Обновлено в 04:05
Экономика
Сегодня в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Напомним, ввести ипотечные каникулы предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Слуцкий прокомментировал идею Трампа помочь России в борьбе с пожарами
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента США Дональда Трампа помочь РФ в тушении пожаров в Сибири благородным жестом, который повышает шансы на улучшение отношений между странами.
Обновлено в 03:58
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
На своей страничке в «Телеграме» Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР, раскрыл одну из возможных причин масштабных лесных пожаров на территории Сибири.
Обновлено в 02:32
Игры
Borderlands 3 отправилась в печать
Обновлено в 03:21
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Обновлено в 04:03
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Происшествия
На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы
В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:35