Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 11:19

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
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Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля

Российская газета11:40

Сбербанк снизил прогноз по реальному росту ВВП России в 2019 году до 1%

ТАСС10:22

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

РБК11:14

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Московский Комсомолец11:03

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля к доллару

ФАН11:00

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

News.ru10:21

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Говорит Москва11:19
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