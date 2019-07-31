Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС вчера в 11:19
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Помпео: США по-прежнему стремятся к заключению сделки с Ираном
Американский госсекретарь Майк Помпео на фоне введения Минфином США санкций против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что Вашингтон по-прежнему стремится к заключению всеобъемлющей сделки с Тегераном.
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:43
Общество
Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева
Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые. Инфляция неделей ранее находилась на уровне 0,1%.
Обновлено вчера в 10:04
Наука
Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ
Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
На заводе УАЗ грядут сокращения
Ранее глава департамента информации и общественных связей УАЗа Константин Сазонов подтвердил, что завод действительно начал программу добровольного высвобождения сотрудников.
Обновлено вчера в 06:28
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Обновлено вчера в 06:16
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено вчера в 19:02
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Токсичные куриные яйца нашли в магазинах Бельгии
Яйца с превышенным содержанием диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) обнаружены в магазинах Бельгии.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
Барнаульским льготникам начали выписывать электронные рецепты
Родители онкобольных алтайских детей рассказали о проблемах с лекарствами В алтайском Минздраве сообщили, что краевая детская больница трижды выходила на торги по закупке винкристина 1459 1 С 1 августа льготникам выписывают не бумажные, а электронные рецепты.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Культура
HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью
Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.
Обновлено вчера в 17:15
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие
В США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Частная военно-промышленная компания Raytheon из США показала эскиз своего нового боевого планера.
Обновлено вчера в 02:43
Общество
Члены Rammstein поблагодарили российских фанатов поцелуем
Ранее сообщалось, что певица Светлана Лобода была замечена на концерте немецкой группы Rammstein вместе дочерью Тильдой.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Актера «Современника» наказали за ношение униформы ГИБДД
Обновлено вчера в 13:58
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11