Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

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