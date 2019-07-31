Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 11:19

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
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Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля

Российская газета11:40

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Говорит Москва11:19

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

РБК11:14

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Московский Комсомолец11:03

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля к доллару

ФАН11:00

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

News.ru10:21

Сбербанк снизил прогноз по реальному росту ВВП России в 2019 году до 1%

ТАСС10:22
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
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Медведев отреагировал на лесные пожары в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Бурятия и Саха.
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На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
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Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Происшествия

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой

Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
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Путин упростил получение автомобильных номеров

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Обновлено вчера в 13:37
Футбол

Ла лига не может найти трансляторов в Великобритании и Ирландии

Трансляция матчей чемпионата Испании на территории Великобритании и Ирландии под вопросом, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 12:02
Происшествия

В Татарстане предотвратили теракт

ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 06:08
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Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской

По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено в 12:34
Политика

Комитет Сената США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Комитет по иностранным делам Сената США проголосовал за введение санкций в отношении компаний—участников трубопровода «Северный поток-2», передает Reuters.
Обновлено в 12:36
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Житель Британии получил самый короткий тюремный срок

Обновлено в 11:46
Финансы

Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца

Сбербанк заработал ₽250,3 млрд чистой прибыли во втором квартале по МСФО. Это на 16,3% больше, чем во втором квартале прошлого года.
Обновлено в 08:25
Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика

Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными

Найденные у арестованных полковников Федеральной службы безопасности России 12 миллиардов рублей наличными, вероятно, должны были быть вывезены за границу или же быть проданными.
Обновлено в 10:44
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Футбол

На матче РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» будет использоваться VAR

Пресс-служба РФС объявила, что на матче четвертого тура чемпионата России с участием «Зенита» и «Краснодара» будет использоваться система VAR.
Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

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Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении

На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика

«Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию

НК «Роснефть» приобретает 100% акций Петербургской топливной компании (ПТК).
Обновлено в 10:16
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Счетная палата спрогнозировала снижение уровня бедности в России

Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
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Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Хоккей

«Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным

Нападающий Михаил Анисин покинул тренировочный лагерь «Сочи», поскольку «леопарды» расторгли с ним пробный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
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Поставки смартфонов падают: Samsung и Huawei в лидерах

Лидером рынка является Samsung: во втором квартале текущего года южнокорейский гигант отгрузил 76,9 млн смартфонов.
Обновлено в 06:00
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