Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 11:19
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
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Обновлено вчера в 19:28
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Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.
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Экономика
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Лидером рынка является Samsung: во втором квартале текущего года южнокорейский гигант отгрузил 76,9 млн смартфонов.
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