Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубляNews.ru вчера в 10:21
Крупнейший по размеру активов банк России — Сбербанк — улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар. Кредитная организация также улучшила прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,8 до 4,2% и повысила прогноз по цене на нефть с $62 до $64 за баррель.
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Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в лесах республики, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Авто
В России могут появиться страховые полисы для беспилотных машин
Отечественные страховые компании начали работать над специальным полисом для беспилотных машин, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:26
Происшествия
На Южном Урале в массовом ДТП погиб один человек и четверо пострадали
В массовом ДТП на дороге Долгодеревенское-Кыштым в Аргаяшском районе пострадали четыре человека и один погиб.
Обновлено в 08:47
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН
Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51
Авто
В 2018 году петербургский завод Hyundai снизил прибыль, завод Ford вышел из убытка на миллиардную прибыль и закрылся
Финпоказатели петербургского завода Toyota в системе "СПАРК-Интерфакс" не указаны, так как предприятие является филиалом московского ООО "Тойота Мотор", которое в 2018 году увеличило чистую прибыль на 51% - до 12,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах
Обновлено в 00:24
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Здоровье
Американский эксперт рассказала, как защититься от рака легких
Мужчины в группе риска Кауэл рассказала, что рак легких и рак груди являются ведущими видами рака во всем мире с точки зрения количества новых случаев.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
Обновлено в 04:39