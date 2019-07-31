Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС 11:19
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
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В Калифорнии разбился истребитель F-16
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США может запретить аддиктивность в соцсетях
В США сенатором Джошем Хоули подготовлен законопроект, который призван оградить пользователей интернета от аддиктивных функций многих онлайн-сервисов, в первую очередь соцсетей.
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