Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС вчера в 11:19

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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Сбербанк изменил годовой прогноз по курсу рубля

Российская газетавчера в 11:40

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 11:03

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

РБКвчера в 11:14

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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

News.ruвчера в 10:21
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Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»

Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
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