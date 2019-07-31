Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 годТАСС вчера в 11:35
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка. В декабре 2018 года Сбербанк прогнозировал курс рубля на уровне 68,5 рубля и 69 рублей за доллар соответственно.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Экономика
Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц
Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38
Футбол
«Атлетико» одержал разгромную победу над сборной звёзд MLS
Мадридский «Атлетико» одержал победу над сборной звёзд MLS в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Обновлено в 00:36
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Политика
Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата
Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 10:08
Авто
Названы все комплектации нового Suzuki Jimny для России
Обновлено 30 июля в 12:51
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля.
Обновлено в 09:22
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Общество
В Башкирии могут ввести налог на бездетность
Константин Толкачев, спикер Курултая РБ, обеспокоен проблемой, связанной со снижением рождаемости в Республике Башкортостан.
Обновлено в 06:03
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Общество
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов
Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Химфак СПбГУ эвакуировали из-за обнаружения баллонов с ядовитым газом
Сотрудников и студентов химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) эвакуировали после обнаружения там двух баллонов с ядовитым газом фосгеном.
Обновлено в 09:49
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского переезжает жить в Санкт-Петербург
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария переедет жить в Санкт-Петербург со своим возлюбленным.
Обновлено в 01:09
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе
Метеорологи предупреждают россиян о холодном августе. Первая декада месяца будет особенно морозной.
Обновлено в 06:57
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сделал финальное предложение «Лестеру» по Магуайру
«Манчестер Юнайтед» сделал последнее предложение «Лестеру» по английскому защитнику Гарри Магуайру.
Обновлено в 06:40
Авто
В России выросли продажи электрокаров с пробегом
По сообщению аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июнь нынешнего года в России было продано 1 395 электромобилей с пробегом, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2018 года (896 шт.).
Обновлено в 07:12
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников
Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25