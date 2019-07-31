Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубляNews.ru вчера в 10:21
Крупнейший по размеру активов банк России — Сбербанк — улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар. Кредитная организация также улучшила прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,8 до 4,2% и повысила прогноз по цене на нефть с $62 до $64 за баррель.
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Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель США
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Самолеты Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения пожаров
Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировал о том, что самолеты Ил-76 прилетели Красноярск для тушения лесных пожаров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:13
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Здоровье
Симптомом смертоносной болезни оказалось жжение в глазах
Обновлено в 00:24
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено вчера в 05:50
Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 05:32
Футбол
Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»
Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда США при ООН
Новым американским постпредом в ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли станет посол США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет
Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян и попала под шквал критики
После публикации записи телеведущая попала под шквал критики со стороны подписчиков.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» просмотрели на YouTube 4 млрд раз
Достижения серии "Маша плюс каша" были отмечены Книгой рекордов Гиннеса, куда эпизод попал как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Летевший в Иркутск самолет экстренно сел в Красноярске из-за дыма
Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс Москва — Иркутск, был вынужден сделать внеплановую посадку в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Политика
В Нур-Султане начались переговоры по Сирии
Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана) ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Обновлено в 01:12
Авто
Changan обновил кроссовер Changan CS55
Обновлено вчера в 10:45
Кино
Дарксайд появится в экранизации комиксов DC «Новые боги»
В экранизации комиксов DC «Новые боги» появится суперзлодей Дарксайд и Фурии — группа женщин-воинов.
Обновлено в 04:10
Энергетика
«Ъ»: «Газпром нефть» может получить льготы на Приобское месторождение
"Газпром нефть" может получить вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 13,5 млрд рублей в год в течение 10 лет в качестве льготы на разработку Приобского месторождения.
Обновлено в 02:56
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Политика
МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.
Обновлено в 05:22