Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два годаДождь03:39
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019−2020 годы. Аналитики банка ожидают, что доллар будет стоить от 65 до 70 рублей, говорится в презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой.
Дождь03:39
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с чего всё началось
Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.ТАСС02:11
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