Финансы

Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годы
Коммерсантъ
02:24

Согласно обновленному прогнозу Сбербанка, курс рубля в 2019–2020 годы ожидается на уровне 65–70 руб. за доллар, а инфляция может достичь 4– 5%. Соответствующие данные были представлены во время презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития банка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ02:24
с чего всё началось

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы

Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.
ТАСС02:11

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Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

RT на русском05:59

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

РИА Новости05:34

Сбербанк второй раз за полгода изменил прогноз по курсу рубля

РБК04:16

Сбербанк дал прогноз по курсу рубля

Lenta.ru03:59

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля

URA.Ru02:59

Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годы

Коммерсантъ02:24

Сбербанк планирует к 2020 году развить сельскую сеть

ТАСС02:42
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Финансы

Минфин почти полностью разместил 5-миллиардный выпуск ОФЗ

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Профицит внешней торговли России в октябре 2018 года в годовом выражении вырос почти в два раза и составил $19,7 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 09:26
Финансы

Единую валюту могут ввести для стран ЕАЭС

Единую валюту предложили использовать для трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 02:48
Финансы

Минтруд предложил проиндексировать размер пособий с 2019 года

Известно, что повысить пособия предлагается уже с 1 февраля следующего года на 3,4%.
Обновлено в 07:25
Финансы

Банки в Удмуртии с начала года выдали 206 млрд кредитов

В конце ноября Rostovgazeta.ru сообщала, что ВТБ увеличил объем кредитования компаний в Ростовской области на 40% за 9 месяцев.
Обновлено в 08:34
Финансы

Рубль может укрепиться ниже отметки 65 — эксперт

Динамика курса российского рубля против доллара США и евро в первой половине предстоящей недели будет в большей степени зависеть от ожиданий рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.
Обновлено в 04:15
Финансы

Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО выросла в 1,4 раза

По итогам 9 месяцев выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) "РусГидро" составила 76,582 млрд кВтч (+5,1%), выработка тепловых станций группы – 22,722 млрд кВтч (+6,2%), выработка альтернативных ВИЭ – 314 млн кВтч (-3,5%).
Обновлено вчера в 10:43
Финансы

Сбербанк создал резервы для покрытия рисков на Украине

Сбербанк создал необходимые резервы для покрытия рисков своей украинской «дочки» и всему бизнесу в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Морозова.
Обновлено в 09:08
Финансы

Криптовалюты подрастают, но вскоре могут вновь вернуться к снижению

Вероятно, в скорой перспективе крипторынок вновь вернется к снижению в рамках сформировавшегося на рынке сильного нисходящего тренда.
Обновлено в 03:21
Финансы

За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4%

По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 02:57
Финансы

«Гений инвестиций» предупредил о падении курса доллара

Как пишет Expert. ru исполнительный директор и основатель DoubleLine Capital Джеффри Гундлах, которого "гением инвестиций" считает, что курс доллара будет падать.
Обновлено в 05:17
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Как зарабатывают клубы РПЛ: результаты «футбольного» исследования

Прежде всего наши клубы затянули пояса: в прошлом году они совокупно потратили 58,5 млрд рублей, самый низкий показатель за эти годы.
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В конце октября Украина впервые в этом году вышла на внешние рынки, разместив два выпуска евробондов на общую сумму $2 миллиарда.
Обновлено вчера в 12:26
Финансы

В Эстонии внесены поправки к закону о налоге на азартные игры

Поправки к законам «О налоге на азартные игры» и «О культурном капитале Эстонии» были приняты 17 октября 2018 года.
Обновлено в 03:32
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Индекс МосБиржи на этой неделе будет снижаться до уровня 2350 пунктов

Важным уровнем поддержки выступает отметка в 2310 пунктов, пробитие которой откроет путь на снижение индекса до уровня 2250.
Обновлено в 05:01
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