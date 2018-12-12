Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годы
Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годыКоммерсантъ02:24
Согласно обновленному прогнозу Сбербанка, курс рубля в 2019–2020 годы ожидается на уровне 65–70 руб. за доллар, а инфляция может достичь 4– 5%. Соответствующие данные были представлены во время презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития банка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ02:24
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Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.ТАСС02:11
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