Сбербанк России ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, следует из презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018.

с чего всё началось

Согласно обновленному прогнозу Сбербанка, курс рубля в 2019–2020 годы ожидается на уровне 65–70 руб. за доллар, а инфляция может достичь 4– 5%. Соответствующие данные были представлены во время презентации вице-президента, директора департамента стратегии и развития банка Екатерины Латыповой на Дне аналитика-2018, сообщает ТАСС.

Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу рубля на 2019–2020 годы

Финансы Финансы Рынок акций РФ и рубль подрастут на позитивном внешнем фоне Рынок акций РФ и рубль в среду в начале дня подрастут на позитивном внешнем фоне.

Финансы Финансы ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.

Финансы Финансы Вложения ФНБ в иностранные активы принесли убытки в 20 млрд рублей Сегодня, 12 декабря 2018 года, стало известно, что с декабря 2017 года по май 2018 года вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранные активы принесли убытки в размере $340 млн или 20 млрд рублей.

Финансы Финансы Чистая прибыль «РусГидро» по МСФО выросла в 1,4 раза По итогам 9 месяцев выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) "РусГидро" составила 76,582 млрд кВтч (+5,1%), выработка тепловых станций группы – 22,722 млрд кВтч (+6,2%), выработка альтернативных ВИЭ – 314 млн кВтч (-3,5%).

Финансы Финансы За десять месяцев доходы банков Казахстана выросли на 2,4% По итогам десяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 27,7 трлн тенге ($74,8 млрд), что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Финансы Финансы Локо-Банк изменил условия вклада «Русская зима» Локо-Банк изменил условия вклада «Русская зима». Срок депозита в рубляхтеперь составляет 100, 200 и 400 дней.

Финансы Финансы Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей «Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.

Футбол Футбол Как зарабатывают клубы РПЛ: результаты «футбольного» исследования Прежде всего наши клубы затянули пояса: в прошлом году они совокупно потратили 58,5 млрд рублей, самый низкий показатель за эти годы.

Финансы Финансы Вероятность роста иены повышается с каждым днем — Morgan Stanley На представленном выше графике можно оценить взаимосвязь курса доллар / иены и доходности 2-летних гособлигаций США Недавнее снижение доходности государственных облигаций США означает, что перспективы "широкого" укрепления курса иены, похоже, растут с каждым днем, считают стратеги Morgan Stanley во главе с Хансом Редекером, о чем сообщается в их аналитической записке клиентам.

Финансы Финансы Минфин Украины занял евро и доллары на внутреннем рынке В конце октября Украина впервые в этом году вышла на внешние рынки, разместив два выпуска евробондов на общую сумму $2 миллиарда.

Финансы Финансы Бюджет Республики Башкортостан увеличится на 10 миллиардов рублей После внесения изменений доходы Башкирии в 2018 году составят 192,8 миллиарда рублей, а расходы 193,6 миллиарда рублей.

Финансы Финансы ЦБ теперь может «убрать» с улиц рекламу пунктов обмена валюты СФ одобрил закон, согласно которому Банк России теперь может "убрать" с улиц рекламу пунктов обмена валюты.

Финансы Финансы Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился на 11,7% Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 9,47 млрд руб.

Финансы Финансы Спекулянты увеличили нетто-лонг в долларах до пика почти 2 лет Объем чистых длинных позиций, включающих ставки спекулянтов в новозеландском долларе, мексиканском песо, бразильском реале и российском рубле, составил $32,09 миллиарда по сравнению с $30,11 миллиарда неделей ранее.