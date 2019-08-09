Экономика
Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»РБК вчера в 17:04
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
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Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками
Bell Integrator завершила проект интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) банка «Возрождение» с электронными торговыми площадками (ЭТП).
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп
Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться
ГМО пища при попадании в человеческий организм способна вызывать аллергию, пищевые отравления и делает людей трудно восприимчивыми к антибиотикам, пишет МедикФорум.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 16:19
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе экс-вратаря сборной Англии Карсона
Экс-вратарь сборной Англии Скотт Карсон перешел из «Дерби Каунти» в «Манчестер Сити» на правах аренды.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Момент столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем, который произошел под Новороссийском, попал на видео.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей
Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Четверо туристов из Санкт-Петербурга пропали в Мурманской области
Четверка путешественников из Северной столицы пропала в районе закрытого города Заозерск в Мурманской области.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна
Обновлено вчера в 20:38
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено 07 августа в 05:08
Политика
Медведев: Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Sohu: МБР «Сармат» прикрыла слабость российского флота
В недавно развернувшемся противоборстве российские военные проявили явную слабость.
Обновлено вчера в 21:24
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено 07 августа в 18:00
Технологии
В ОДК рассказали, когда двигатели ПД-14 установят на самолеты МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Новые правила выкладки молочных продуктов не исполняют 63% магазинов
Более 60% российских магазинов не начали размещать молочную продукцию по новым правилам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства
За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25