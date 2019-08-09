Экономика

Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»РБК вчера в 17:04

Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
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Сбербанк создаст российский «Диснейленд» с Карлсоном и Умкой

URA.Ruвчера в 22:55

СМИ: Сбербанк намерен купить 80% «Союзмультфильма»

Life.ruвчера в 21:15

Forbes: Сбербанк хочет купить 80% «Союзмультфильма»

ТАССвчера в 19:27

Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

Интерфаксвчера в 21:08

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

Ведомостивчера в 18:47

Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»

РБКвчера в 17:04

«Россия может войти в топ-10 анимационных держав»: Юлиана Слащева о новой анимации, Грефе и русских диснейлендах

Forbesвчера в 17:02
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Футбол

Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы

Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол

Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»

Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Bell Integrator помог банку «Возрождение» наладить взаимодействие с электронными торговыми площадками

Bell Integrator завершила проект интеграции автоматизированной банковской системы (АБС) банка «Возрождение» с электронными торговыми площадками (ЭТП).
Обновлено вчера в 09:47
Политика

Конгресс получил список граждан РФ, с которыми «мог быть связан» Трамп

Список российских граждан, которые потенциально могли быть связаны с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, подали в Конгресс американские банки, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье

Названы 9 продуктов с ГМО, от которых следует отказаться

ГМО пища при попадании в человеческий организм способна вызывать аллергию, пищевые отравления и делает людей трудно восприимчивыми к антибиотикам, пишет МедикФорум.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС

Обновлено вчера в 21:53
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Бывший президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа

Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие

Истребители США вышли на перехват российских Ту-95 у Аляски

Обновлено вчера в 16:19
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о переходе экс-вратаря сборной Англии Карсона

Экс-вратарь сборной Англии Скотт Карсон перешел из «Дерби Каунти» в «Манчестер Сити» на правах аренды.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

Момент смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео

Момент столкновения экскурсионного автобуса с легковым автомобилем, который произошел под Новороссийском, попал на видео.
Обновлено вчера в 19:46
Общество

В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей

Участники международной команды исследователей, в числе которых были граждане России, в Перу были эвакуированы с горы Уаскаран в горной системе Анды из-за угроз, поступивших в их адрес от местных жителей.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Четверо туристов из Санкт-Петербурга пропали в Мурманской области

Четверка путешественников из Северной столицы пропала в районе закрытого города Заозерск в Мурманской области.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна

Обновлено вчера в 20:38
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено 07 августа в 05:08
Политика

Медведев: Россия продолжит оказывать помощь и поддержку Киргизии

Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие

Sohu: МБР «Сармат» прикрыла слабость российского флота

В недавно развернувшемся противоборстве российские военные проявили явную слабость.
Обновлено вчера в 21:24
Религия

Сегодня отмечается Ермолаев день

Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено 07 августа в 18:00
Технологии

В ОДК рассказали, когда двигатели ПД-14 установят на самолеты МС-21

Первые отечественные двигатели ПД-14 установят на самолет МС-21 в первом квартале 2020 года, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) Сергей Попов.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье

Опасные сорта сыра назвали врачи

Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол

«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола

"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Новые правила выкладки молочных продуктов не исполняют 63% магазинов

Более 60% российских магазинов не начали размещать молочную продукцию по новым правилам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
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Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика

Мусорная реформа доводит региональных операторов до банкротства

За год, что в стране проходит мусорная реформа, для операторов, вывозящих и перерабатывающих отходы, так и не появилось четких правил.
Обновлено вчера в 19:25
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Юлиана Слащева
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм»,председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино. С 14 ноября 2018 года входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Медиа-менеджер, эксперт в области коммуникаций, экс-генеральный директор ведущего контентного холдинга России «СТС Медиа». Ранее являлась президентом и генеральным директором крупнейшего российского агентства стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнеры», где отвечала за планирование и реализацию крупных российских и международных проектов.
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