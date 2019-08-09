Экономика
Сбербанк станет совладельцем «дочки» «Союзмультфильма»РБК 17:04
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:34, Вашингтон
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Обновлено в 19:07
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
В подмосковных Химках на свет появились двойняшки - мальчик и девочка.
Обновлено в 09:35
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Станислав Садальский отомстил отцу после его кончины
Станислав Садальский посетил передачу «Судьба человека», в студии которой рассказал, что отомстил своему отцу после его кончины.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Кино
Поклонники Хью Джекмана в Сети просят его вернуться к роли Росомахи
В комментариях поклонники актера попросили его вернуться к роли Росомахи.
Обновлено в 10:05
Технологии
«Газпром-медиа» открыл агентство для продвижения блогеров
В июне этого года «Газпром-медиа» инвестировала в группу компаний Happy Monday Family, которая занимается интернет-рекламой с участием блогеров.
Обновлено в 11:34
Экономика
Самозанятые могут зарегистрироваться через портал госуслуг
Самозанятые россияне получили возможность зарегистрироваться в приложении "Мой налог" через учетную запись портала госуслуг.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Политика
Вице-премьер Италии призвал к досрочным выборам в парламент
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в четверг заявил, что в стране должны быть проведены досрочные выборы в связи с отсутствием в парламенте большинства, сообщает газета La Stampa.
Обновлено в 14:57
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Бурятии отправили в колонию граждан КНДР
В Бурятии суд вынес приговор в отношении иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
Обновлено в 21:27
Экономика
Uber отчитался о рекордных квартальных убытках
Убытки американской компании Uber во втором квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности.
Обновлено в 20:12
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Авто
В России объем выпуска легковушек вырос на 2%
Эксперты выяснили, что за первое полугодие текущего года с конвейеров автопредприятий, находящихся на территории России, сошло 783,9 тыс. новых машин.
Обновлено в 07:42
Авто
На продажу выставлен седан Toyota Crown из 90-х в идеальном состоянии
В США продаётся редкий для этой страны седан Toyota Crown 1991 года в отличном состоянии. За него просят 7 тыс. 995 долларов.
Обновлено в 03:56
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28