Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

с чего всё началось

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

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