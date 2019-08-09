Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»Ведомости вчера в 18:47
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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Обновлено в 10:31
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