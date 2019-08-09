Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»Ведомости вчера в 18:47

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.
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с чего всё началось

Греф увлекся мультиками: Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Forbesвчера в 17:00

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Сбербанк захотел «Союзмультфильм»

Lenta.ru10:20

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

Ведомостивчера в 18:47

Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

Интерфаксвчера в 21:08

Forbes: Сбербанк хочет купить 80% «Союзмультфильма»

ТАССвчера в 19:27

Сбербанк создаст российский «Диснейленд» с Карлсоном и Умкой

URA.Ruвчера в 22:55

Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»

РБКвчера в 17:04

«Россия может войти в топ-10 анимационных держав»: Юлиана Слащева о новой анимации, Грефе и русских диснейлендах

Forbesвчера в 17:02
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Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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Политика

ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком (ЦИК) отказался удовлетворить жалобу политика Ильи Яшина, пытавшегося оспорить отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:22
Интернет

Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам

Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Премьер Грузии назвал цель совместных учений с НАТО

Обновлено в 09:01
Здоровье

Эксперт из Петербурга оценил радиационный фон в Архангельской области

Для оценки привлечен эксперт Санкт-Петербургского института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Алексей Громов.
Обновлено в 09:40
Авто

В Беларуси начали собирать новый седан Geely

Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика

Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Авто

Обнародованы детали рекорда электрического Volkswagen на Нюрбургринге

680-сильный электрический прототип Volkswagen ID.R имеет в своей биографии и два других рекорда – по самому быстрому подъему на холм на американском Пайкс Пик и в британском Гудвуде.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Суды арестовали 24 человека после незаконной акции в Москве 3 августа

Московские суда арестовали 89 человек за несанкционированную акцию в столице 27 июля и 24 - за акцию 3 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 10:12
Технологии

Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов

Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено в 10:31
Политика

Захарова оценила обозначение Курил территорией Японии на карте ОИ-2020

Обновлено в 09:42
Интернет

Предложен список отечественных приложений для предустановки на ПК

Работа проводилась с целью определения того, какие из IT-продуктов российских производителей идентичны по функциональности известным зарубежным и могут быть предустановлены на ПК и ноутбуки, продаваемые на территории России.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

В Ростове задержали координатора и сотрудника штаба Навального

В пятницу, 9 августа, в Октябрьском районе Ростова с разницей в несколько часов задержали сначала сотрудника штаба Навального Владислава Кульчицкого, а затем и его координатора Ксению Середкину.
Обновлено в 09:00
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке

Обновлено вчера в 15:24
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено в 05:47
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему

Китайская телекоммуникационная компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено в 05:23
Экономика

Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»

По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика

Путина попросили сделать Вологду городом исторического наследия

Обновлено в 07:49
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Красноярский край: жителей Каменки опять эвакуируют

Обновлено в 09:43
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Экономика

Мошкович построит элитный жилой комплекс в центре Москвы

По данным ЕГРЮЛа, 3 июля новым руководителем завода стал Георгий Крюков.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Месси стал автором лучшего гола прошедшего сезона по версии УЕФА

Обновлено в 08:45
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