Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

с чего всё началось

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Экономика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Политика ООН: Санкции США привели к нехватке лекарств и гибели иранцев Из-за введённых против Ирана санкций США в стране наблюдается нехватка лекарств, которая привела к гибели мирных граждан.

Авто «Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.

Наука Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.

Политика В Госдепе призвали КНР обеспечить защиту американских дипломатов В Государственном департаменте США призвали власти Китая обеспечить защиту американских дипломатов в соответствии с Венской конвенцией.

Происшествия В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Политика США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2» Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Авто Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.

Происшествия Пятнадцатилетний подросток погиб под колесами электрички в Петербурге На железнодорожной станции Ручьи в Санкт-Петербурге 15-летний подросток попал под пригородный поезд. В результате случившегося он скончался.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Происшествия Шесть человек пострадали из-за взрыва на газовой заправке в Ингушетии Огнь перекинулся шиномонтажную мастерскую, в результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили шесть человек, сообщил ТАСС пресс-секретарь управления МЧС по региону Иса Катиев.

Кино «Медное солнце» с Владимиром Машковым номинировали на международную премию Военная драма «Медное сердце» с Владимиром Машковым в главной роли выдвинута на международную премию Content Innovation Awards, которую вручают за достижения в области телевизионного искусства.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал семимесячную дочку Показывать нового члена семьи артист не спешил. Лишь 9 августа Мартин опубликовал фото с семимесячной малышкой.

Экономика В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком Запуск рынка электрической энергии на Украине усложняется возникшими в процессе внедрения проблемами, в частности, отсутствием условий для конкуренции и нехваткой средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом".

Политика МВД Украины подготовило почти 800 полицейских для возвращения Донбасса "По специально разработанной учебной программе подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы для восстановления государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Политика Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.

Здоровье Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.