Экономика

Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»Ведомости 18:47

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«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
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Юлиана Слащева
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм»,председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино. С 14 ноября 2018 года входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Медиа-менеджер, эксперт в области коммуникаций, экс-генеральный директор ведущего контентного холдинга России «СТС Медиа». Ранее являлась президентом и генеральным директором крупнейшего российского агентства стратегических коммуникаций «Михайлов и Партнеры», где отвечала за планирование и реализацию крупных российских и международных проектов.
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