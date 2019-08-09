Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»Ведомости 18:47
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:53, Вашингтон
Футбол
Антон Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 08:35
Общество
Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ
МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
Обновлено в 17:31
Авто
Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро
Получить выплату смогут владельцы дизельных автомобилей с двигателями, соответствующими стандарту «Евро-5» — такие машины выпускались с конца 2000-х по начало 2010-х годов.
Обновлено в 05:15
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Экономика
Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба
Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.
Обновлено в 07:20
Технологии
Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.
Обновлено в 06:30
Политика
WSJ: в США крупные банки передали членам Конгресса данные о россиянах и Трампе
Несколько крупных банков передали законодателям в Конгрессе США документы, касающиеся американского президента Дональда Трампа и россиян, с которыми он якобы мог вести дела.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала»
Вингер лондонского "Арсенала" Алекс Айуоби перешёл в "Эвертон", сообщают сайты команд.
Обновлено в 16:25
Культура
«Квартал 95» нашел замену Зеленскому
Киностудия «Квартал 95», которой ранее руководил Владимир Зеленский, нашла ему замену.
Обновлено в 14:46
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы
Ранее следователи провели обыск у сотрудников ФБК и в офисе фонда.
Обновлено в 06:56
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы нацразведки США
Замглавы национальной разведки США Сью Гордон покинет свой пост одновременно со своим начальником Дэном Коутсом 15 августа, заявил в пятницу американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:33
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.
Обновлено в 00:47
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено в 05:49
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено в 14:37
Политика
Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт. Об этом 8 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».
Обновлено в 16:00
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено в 13:53
Общество
В РТРС назвали причину сбоя телевещания в некоторых районах Москвы
Сбой телевещания, с которым столкнулись жители некоторых районов Москвы, связан с проведением технических работ, сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТРС).
Обновлено в 17:34
Авто
Компания Honda сделает болиды серии IndyCar гибридами
Болиды Формулы-1 давно стали гибридами, в чемпионате по гонкам на выносливость WEC бензоэлектрические установки освоили топовый класс LMP1, а в 2020-м там же появится новый класс гиперкаров, допускающий гибридный привод.
Обновлено в 08:56
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Авто
В РФ отзовут более 500 пикапов Mercedes-Benz X-Class
Компания Mercedes-Benz отзывает в России 575 автомобилей Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено в 10:17