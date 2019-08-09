Экономика
Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»РБК вчера в 17:04
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Вашингтон
Общество
Росрыболовство пояснило новые правила любительской рыбалки
Росрыболовство разрабатывает новые правила для рыбаков-любителей.
Обновлено в 12:20
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
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Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским
Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Гомосексуал Рики Мартин впервые показал семимесячную дочь
Рики Мартин впервые опубликовал фото своей семимесячной дочери Люсии. 47-летний пуэрто-риканский поп-певец разместил снимок в Instagram.
Обновлено в 07:18
Общество
В России появится национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 03:41
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23
Спорт
Шипулин раскритиковал руководство СБР
Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Интернет
В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного
Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Финансы
Трамп отказался от девальвации доллара
Девальвации американского доллара из-за усиливающегося торгового и валютного противостояния с Китаем не будет, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:33
Футбол
Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»
Обновлено в 12:12
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Транспорт
Супертайфун заставил «Аэрофлот» отменить два рейса Москва — Шанхай
Из-за супертайфуна у восточного побережья Китая авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса между Москвой и Шанхаем, сообщает 9 августа сайт компании.
Обновлено в 11:00
Футбол
Гвардиола назвал сроки восстановления Сане
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, на какой срок выбыл немецкий вингер Лерой Сане, получивший травму в первом тайме матча за Суперкубок Англии.
Обновлено в 13:08
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Волейбол
Российские волейболисты начали отбор на ОИ-2020 с победы над Мексикой
Мужская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над командой Мексики в матче первого тура олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:26
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
В Идлибе при обстреле боевиками погибли двое сирийских военных
В сирийской провинции Идлиб при обстреле со стороны боевиков погибли двое военных правительственных сил.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Власти Северодвинска удалили сообщение о скачке радиации после ЧП
Информация о повышении радиационного фона была размещена днем в четверг, 8 августа, сейчас сообщение на сайте администрации недоступно.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Авто
Nissan завершил продажи седана Almera в России
Компания Nissan завершила продажи седана Nissan Almera в России.
Обновлено в 11:40
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Общество
«Победа» увеличила норму провоза ручной клади
«Победа» с 9 августа разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади.
Обновлено в 06:43