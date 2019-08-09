Экономика
Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма»РБК вчера в 17:04
Предправления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева подтвердила, что ФГУП планирует создать СП со Сбербанком на базе дочернего ООО «Союзмультфильм».
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с чего всё началось
Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов Сбербанка, сказала Forbes председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.Forbesвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:11, Вашингтон
Кино
Что посмотреть на выходных 10–11 августа
Что посмотреть на выходных 10–11 августа 8 августа в прокат вышли ряд кинокартин, среди которых девятый по счету фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», приключенческая лента «Дора и Затерянный город», триллер «Страшные истории для рассказа в темноте» и другие.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Камера сняла момент наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Момент наезда машины на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский сворачивает церковный план Порошенко
Как известно, даровав Порошенко долгожданный Томос, Константинополь рассчитывал тем самым взять новую украинскую церковную структуру, ПЦУ, под свой контроль и заодно переподчинить себе все ставропигии (подчинённые непосредственно патриарху приходы и монастыри).
Обновлено в 11:18
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:30
Футбол
Зийех продлил контракт с «Аяксом»
Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Авто
Представлен автобус МАЗ нового поколения
Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.
Обновлено в 09:12
Музыка
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика
Иран осудил присутствие «внешних сил» в Персидском заливе
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал присутствие военных кораблей ряда стран в Персидском заливе.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Highscreen объявляет о снижении цен на смартфоны c емкими батареями
Как отмечают специалисты компании, снижение цен — это логичный, запланированный шаг, так как спрос на смартфоны Highscreen постоянно растет, расширяются каналы дистрибуции.
Обновлено в 10:57
Общество
Московский ветер повалил 40 деревьев и повредил 23 машины
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что информирование жителей столицы о прогнозируемых 8 и 9 августа сильном ветре и грозе позволило предотвратить травмирование людей.
Обновлено в 12:45
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Кино
Режиссёр «Ярости» снимет фильм о событиях Второй мировой войны
Обновлено в 10:52
Финансы
Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США
Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Политика
Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским
Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Космос
Найдены самые похожие на Землю планеты
Израильские ученые выяснили, что две планеты, вращающиеся вокруг тусклого красного карлика, называемого звездой Тигардена, в наибольшей степени похожи на Землю, чем другие известные экзопланеты.
Обновлено в 13:30
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23