Сбербанк станет кредитором и консультантом федерального проекта «Чистый воздух», который курирует Минприроды. Об этом РБК рассказал первый замруководителя министерства Денис Храмов.

Сбербанк станет агентом Минприроды по снижению выбросов в атмосферу

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию московского Златкомбанка Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Златкомбанка, сообщается на сайте регулятора.

Энергетика Энергетика Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.

Экономика Экономика Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.

Экономика Экономика Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.

Экономика Экономика Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах Евросоюз представил план по отказу от доллара. Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах.

Экономика Экономика В Bloomberg назвали риски для мировой экономики в 2019 году Информационное агентство Bloomberg подготовило список главных политических угроз для роста мировой экономики в 2019 году.

Экономика Экономика Новый глава Хакасии просит Счётную палату проверить бюджет республики Валентин Коновалов, возглавивший Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября, обратился в Счётную палату РФ с просьбой о проведении проверки республиканского бюджета.

Экономика Экономика Alibaba открыла первую в Европе платформу электронной коммерции Китайский интернет-гигант Alibaba открыл первую на европейском рынке международную платформу по электронной коммерции.

Экономика Экономика Российский бизнес в 2019 году поддержат 90 банков Планируется, что в следующем году их будет 90, сообщила журналистам в Хабаровске в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Милена Арсланова после пленарной сессии VI Всероссийской международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ".

Энергетика Энергетика «Газпром» вывел крупнейшее месторождение на проектную мощность «Газпром» 5 декабря запустил третью очередь Бованенковского месторождения, одного из крупнейших месторождений, разрабатываемых компанией.

Экономика Экономика Прокопьевск намерен привлечь 5,2 млрд руб. за счет создания ТОР "По данным местной администрации, в Прокопьевске планируется до 2025 года реализовать 16 проектов, в реализацию которых будет вложено 5,2 млрд рублей инвестиций, и создать 1700 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Экономика Экономика Кубанские аграрии планируют собрать в 2019 году до 1 млн тонн риса

Экономика Экономика Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков В рейтинге государственных корпоративных заказчиков самые непрозрачные закупки проводили корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС», а также аэропорт Казани.

Экономика Экономика Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 года Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития.