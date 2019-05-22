Экономика

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в РоссииРБК вчера в 12:43

Пшеничная была назначена директором Vikay 14 мая, в тот же день места в руководстве компании покинули Мазуров и представитель Сбербанка Алексей Гренков. Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году.
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Сбербанк стал владельцем ключевого предприятия Тюменской области

URA.Ruвчера в 19:05

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Интерфаксвчера в 13:50

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

РБКвчера в 12:43

Антипинский НПЗ ушел в банк

Коммерсантъвчера в 14:06

Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода

Эхо Москвывчера в 13:00

РБК: Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

ТАССвчера в 13:29

Антипинский НПЗ теперь принадлежит Сбербанку

Ведомостивчера в 13:44
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Политика

В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос

Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Подмосковье мужчина пытался продать восьмиклассниц в секс-рабство

В Лобне Московской области полиция задержала мужчину, который пытался продать двух восьмиклассниц в сексуальное рабство.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес

Потап и Настя подтвердили свадьбу

Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто

Уникальная Волга, которая заставляет обернуться

Как утверждает владелец уникального автомобиля Евгений Гущин, доработки коснулись только внешности, «начинка» осталась заводской от ГАЗ-3102.
Обновлено в 02:55
Кино

В Сети появился тизер «Притяжения 2» Бондарчука

На Каннском кинорынке прошла презентация проектов Art Pictures Studio, в том числе сиквела фильма Федора Бондарчука «Притяжение».
Обновлено в 04:34
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Футбол

Гинер прибыл на заседание исполкома РФС

Президент ЦСКА Евгений Гинер прибыл на заседание исполкома Российского футбольного союза, которое сегодня состоится в Москве.
Обновлено в 04:52
Хоккей

Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019

Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Экономика

«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в американском штате Денвер.
Обновлено в 04:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Религия

Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга считают неудачным выбор места для строительства храма в сквере.
Обновлено в 02:40
Культура

Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»

Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
Гаджеты

Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone

Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Экономика

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Выпускники российских школ отмечают последний звонок

Наступил самый волнительный и трогательный день для выпускников российских школ. Для них сегодня прозвенит последний звонок.
Обновлено в 01:23
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Общество

В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР

Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Обновлено в 02:45
Наука

Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания

Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Общество

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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