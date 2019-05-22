Экономика
Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в РоссииРБК вчера в 12:43
Пшеничная была назначена директором Vikay 14 мая, в тот же день места в руководстве компании покинули Мазуров и представитель Сбербанка Алексей Гренков. Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году.
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Сбербанк стал владельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода
Эхо Москвывчера в 13:00
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Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
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Обновлено вчера в 08:22
Общество
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Наступил самый волнительный и трогательный день для выпускников российских школ. Для них сегодня прозвенит последний звонок.
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Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
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Обновлено в 03:37
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Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
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