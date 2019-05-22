Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в РоссииРБК вчера в 12:43

Пшеничная была назначена директором Vikay 14 мая, в тот же день места в руководстве компании покинули Мазуров и представитель Сбербанка Алексей Гренков. Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году.

Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России

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