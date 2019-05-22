Экономика
Сбербанк стал владельцем 80% Антипинского НПЗRambler News Service вчера в 05:53
Сбербанк принял решение досрочно взыскать долг с Антипинского нефтеперерабатывающего завода и стал собственником компании Vikay Industrial, контролирующей 80% завода, сообщили в пресс-службе банка.
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Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске
Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.
Обновлено в 00:57
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым
В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ уже имело данные как минимум о трех эпизодах против Черкалина, утверждает еще один источник.
Обновлено в 00:35
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено вчера в 17:38
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Напомним, скандал разгорелся после того, как десятилетняя дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона телепроекта с результатом 56,5% голосов.
Обновлено 22 мая в 07:38
Игры
Открытое бета-тестирование Conqueror’s Blade начнётся в июне
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Лишь 9% болельщиков «Реала» поддерживают Бэйла
Одним из аутсайдеров опроса стал Гарет Бэйл, лишь 9% опрошенных поддерживают игрока.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей
Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
В США отчеканили монету о победе во Второй мировой без СССР
Обновлено вчера в 03:16
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Здоровье
Профессор рассказал о рисках для туристов в Европе
"Предполагается, что нестандартные вспышки новых и передаваемых через переносчиков болезней будут происходить с постепенным риском появления эндемичности в некоторых районах", - сказал специалист.
Обновлено вчера в 18:35
Гаджеты
Apple для России зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Указано, что все зарегистрированные смартфоны работают под управлением iOS 12, поэтому возможно, что Apple скоро проведет обновление линейки iPhone.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией
Обновлено вчера в 20:28
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено вчера в 08:54
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
Сенат США выделил 750 млрд бюджетных долларов на оборону
Руководители сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид и Джим Инхоф сообщили о планах по выделению из госбюджета США 750 млрд долларов на оборону.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Греф подвел итоги своему обещанию «научить слона танцевать»
Глава Сбербанка в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал обещание «научить слона танцевать», которое он дал больше десяти лет назад, заняв должность руководителя кредитной организации.
Обновлено вчера в 22:13