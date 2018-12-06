Экономика
Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Ведомости09:13
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Экономика
Медведев: Экономика России имеет достаточный запас прочности
Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Обновлено в 09:54
Экономика
Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2%
Потребительские цены в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:45
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 09:11
Экономика
Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках
В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.
Обновлено в 09:49
Экономика
В ЕврАзЭС предложили ввести свою платежную систему
Евразийская экономическая комиссия предлагает создать платежную систему для стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 09:59
Финансы
Минфин РФ рассчитывает разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Минфин РФ намерен разместить в следующем году облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях, заявил глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.
Обновлено в 09:58
Экономика
Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона
Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.
Обновлено в 09:44
Экономика
ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 07:25
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 09:13
Экономика
Financial Times: безработица в мире стала наименьшей за 40 лет
Отмечается, что показатели 48 наиболее экономически развитых стран свидетельствуют о снижении среднего уровня безработицы до 5,2%, в то время как еще в 2010 году его значение достигало 8%. В то же время эксперты издания подчеркивают, что качество вновь создаваемых рабочих мест остается низким.
Обновлено в 08:32
Экономика
Сервис заказа такси Lyft подал заявку на регистрацию IPO
Uber тоже рассматривает возможность проведения IPO в начале следующего года, и, по данным The Wall Street Journal, компания может быть оценена инвесторами в $120 млрд.
Обновлено в 09:31
Экономика
У губернаторов появится «строительный» KPI
Зачем понадобился «строительный» KPI и что будет за его невыполнение, разбирался РБК.
Обновлено в 09:53
Экономика
Минтруд выделит средства на обучение россиян цифровым технологиям
Минтруд РФ в рамках национальных проектов заложит средства на обучение граждан цифровым технологиям, сообщил журналистам в четверг глава Минтруда Максим Топилин на Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций".
Обновлено в 08:35
Энергетика
«Транснефть» требует 1,5 млрд рублей с «Роснефти»
«Транснефть» требует от «Роснефти» возместить 1,5 млрд рублей убытков.
Обновлено в 08:40